Kindia : deux étudiants tués par un véhicule du Bataillon Spécial des Commandos en Attente

KINDIA-Deux jeunes étudiants ont été mortellement percutés par un camion militaire appartenant au BSCA (Bataillon Spécial des Commandos en Attente) de Samoreya.

Kékoura Guilavogui et Zezé Goépogui, tous étudiants en Licence 1, département Philosophie, revenaient de l'université quand ils ont croisé le destin de manière tragique.

L'accident a eu lieu ce jeudi 1er juillet 2021, au marché de Khaliakory, situé dans la sous-préfecture de Damakaniah. Les deux victimes étaient sur une moto, a appris Africaguinee.com.

Deux jeunes étudiants de l'Université de Kindia ont été percutés par un camion de BSCA de Samoréya dans l'après-midi de jeudi alors qu'ils revenaient des cours. Les deux victimes étaient à bord d'une moto KTM de couleur noire.

Zacob Kékoura Guilavogui qui conduisait la moto a eu un choc crânien et a succombé sur le champ. Le second, Zézé Goépogui, 27 ans, a eu des blessures graves sur la tête. Il a succombé plus tard à l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

Selon nos informations, cet accident a irrité bon les citoyens présents sur les lieux. Ils ont tenté de s'attaquer au chauffeur du camion. Mais les agents de la police postés au commissariat urbain de Khaliakhory, non loin du lieu d'accident ont réussi sauver le chauffeur.

Les corps des deux victimes ont été admis à la morgue de l'hôpital régional de Kindia sur instruction des autorités.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com