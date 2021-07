Guinée/Stabilité politique : le Pouvoir Condé se tourne vers la France et ses alliés de l'UE…

CONAKRY-En conflit avec l'opposition depuis l'amorce en 2019 du processus du troisième mandat marqué par des violences meurtrières et des clivages extrêmes, le Pouvoir d'Alpha Condé veut détendre la situation politique et ramener la sérénité dans le pays. Pour réussir cet objectif, il compte notamment sur l'appui de la France et ses alliés de l'Union Européenne.

C'est dans ce cadre que ce jeudi 1er juillet, la ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté à une rencontre avec de nombreux diplomates accrédités en Guinée. Dr Zalikatou Diallo a exposé à ses hôtes sa vision pour décrisper la situation politique et sollicité leur accompagnement dans la mise en œuvre de son plan d'action.

"Sans stabilité politique, il n'y a pas de développement possible. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés pour demander l'accompagnement des pays amis", a martelé Nfamara Camara, Secrétaire Général du ministère de la Citoyenneté.

Une demande qui a eu un écho favorable. Du moins si l'on s'en tient aux engagements pris par ces diplomates européens. "On sera là pour appuyer son mandat", a assuré Delphine Perremans, Chargée d'Affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique.

Marc Fonbaustier promet que la France, par sa tradition, ses valeurs, se tiendra aux côtés de la Guinée. "Nous avons un passé commun, un horizon partagé et destins liés. Donc, forcément l'ambassade de France et mes autorités seront aux côtés de la ministre pour la réussite de sa mission", a assuré le diplomate français en Guinée.

A suivre...

Africaguinee.com