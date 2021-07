Expo 2020 Dubaï : "Nous aurons des retombées positives…", selon Gabriel Curtis

CONAKRY-Le ministre des Investissements et des partenariats publics et privés a évoqué ce vendredi 2 juillet 2020, la participation de la Guinée à l’exposition universelle qui aura lieu du 1 er octobre au 31 mars 2021 à Dubaï.

A la différence des foires artisanales ou commerciales, l’Expo 2020 Dubaï, a expliqué le ministre des Investissements, est un grand événement international dont l’objectif est l’éducation du public, la promotion du progrès et la coopération.

Depuis 1850, a souligné Gabriel Curtis, ces grandes manifestations internationales sont tenues chaque 5 ans dans un pays différent pour une durée de 6 mois. Elles offrent une audience internationale aux nations participantes et constituent une puissante vitrine économique. L’expo 2020, la plus grande dans l’histoire, se tiendra sur le thème central « connecter les esprits, construire le futur » subdivisé en 3 districts: durabilité, opportunité et mobilité, a-t-il dit.

« La Guinée a participé aux expositions universelles depuis des décennies, mais pour la première fois, elle bénéficiera de son propre pavillon. Pour sa participation, notre pays sera dans le district durabilité avec pour thème "développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau". Le thème choisit reflète la volonté du pays à comprendre et à entretenir le lien existant entre les personnes, la société, l’habitat et nos ressources naturelles, mais traduit aussi l’engagement des autorités pour le développement durable du pays. Le pavillon de présentation de 200 mètres carrés est dénommé "puisez à la source de l’Afrique de l’Ouest". A travers le thème et le district choisis, notre participation aura des retombées positives. Elle permettra d’attirer des investisseurs et de futurs touristes et contribuera à distinguer positivement le pays ».

Afin de mieux préparer la participation de la Guinée à ce grand événement, un commissariat général a été créé depuis 2016 qui travaille sous la direction du ministre des Investissements en collaboration avec 29 points focaux des départements ministériels. En participant à ces expositions, la Guinée oriente ses objectifs sur 4 axes majeurs, entre autres :

-la vulgarisation des initiatives nationales de développement telles que Guinée vision 2040, -le Pndes,

-la politique nationale du contenu local,

-l’initiative de la mise en œuvre d’une stratégie de marque nationale rayonnante sur la scène internationale pour améliorer la perception du pays.

Aussi, il y a l’appui à l’exécution des projets et innovations mis en œuvre pour le développement du pays et l’incitation des investisseurs et visiteurs à travers les opportunités économiques notamment liées à l’eau : tourisme, agriculture, pisciculture, énergie, transport.

Le ministre Gabriel Curtis a fait savoir que l’Expo 2020 sera aussi une occasion pour présenter la culture guinéenne à travers la prestation des artistes à la journée du 13 février 2022 dédiée à la Guinée. Parallèlement, la 2e édition de Guinea investment Forum sera organisée, du 11 au 13 février, en partenariat avec l’Agence pour la promotion des investissements publics et privés (Apip).

Une trentaine d’entreprises guinéennes évoluant dans le textile, l’agroalimentaire, la maroquinerie, la cosmétique et la sculpture ont été sélectionnées par les autorités émiraties à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt au secteur privé et d’une pré-sélection d’un comité ad hoc guinéen en 2019.

192 pays participants, 25 millions de visiteurs dont 5 millions d’hommes d’affaires, des représentants d’institutions économiques et commerciales ainsi des acteurs du secteur privé et de la société civile sont attendus à ces expositions universelles qui, à la différence des foires artisanales ou des foires commerciales, ont pour objectif l’éducation du public, la promotion du progrès et la coopération.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06