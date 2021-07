Exclusif : la défense de Gaoual et cie décide d’engager une "nouvelle bataille"

CONAKRY-La Défense de Ousmane Gaoual Diallo, Cherif Bah, Abdoulaye Bah, Etienne Soropogui, Cellou Baldé va engager une nouvelle bataille dès lundi 5 juillet. Maitre Salifou Béavogui et ses confrères qui veulent obtenir la libération de leurs clients ont décidé d’engager une nouvelle procédure qui est consécutive au non renouvellement du mandat de dépôt de leurs clients, détenus depuis près de neuf mois à la maison centrale.

Le mandat de dépôt émis contre leurs clients n’étant pas renouvelé, les avocats de ces détenus politiques comptent engager une nouvelle bataille pour réclamer l’ouverture du procès ou la libération de ceux-ci. L’information a été donnée par Me Salif Béavogui.

« D’une part, nos clients ont toujours contesté avec la dernière énergie les motifs de leur détention. D’autre part, nous sommes en matière criminelle, ils n’ont jamais été associés à une procédure de renouvellement de leur mandat, sauf erreur de notre part. Par conséquent, à partir du lundi, nous allons déclencher des nouvelles procédures pour obliger, soit leur procès, ou leur remise en liberté immédiate. En matière criminelle, après 6 mois, le mandat doit être renouvelé pour une autre période de 6 mois. Au-delà des 12 mois, l’inculpé ou le prévenu est immédiatement mis en liberté », explique l’avocat qui, toutefois, doute que le procès puisse s’ouvrir avant le début des vacances judiciaires.

« La crainte que nous avons, le mois d’aout est consacré aux vacances judiciaires. Donc, nous n’avons que 28 jours. Nous, nous ne voyons absolument rien qui soit de nature à bloquer le procès parce que les tribunaux, les magistrats, les avocats sont là. Donc, le procès doit s’ouvrir. Nous ne voyons aucun blocage si ce n’est que la volonté de les maintenir continuellement en prison », dénonce Me Béavogui.

Le 29 avril dernier, Chérif Bah, Etienne Soropogui, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé et Ousmane Gaoual Diallo ont été renvoyés pour jugement devant le Tribunal criminel de Dixinn pour « trouble à l’Etat par la dévastation et le pillage, atteinte aux institutions de la République, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violence ou de mort par le biais d’un système informatique, diffusion et la mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre public… ».

