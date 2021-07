Urgent : Abdoulaye Sow et ses syndiqués lancent un préavis de "grève générale"

CONAKRY-La Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Micro-finances de Guinée (FESABAG), dirigée Abdoulaye Sow, a lancé ce jeudi 1er juillet 2021, un préavis de grève générale illimitée.

Cette structure syndicale dénonce entre autres : "manque réel de volonté de I'APB de respecter le chronogramme consensuel établi, et un manque manifeste de volonté de négocier dans le but d'aboutir à des résultats satisfaisants et apaisés autour de la table de négociation pour la révision de la convention collective d'août 2004".

