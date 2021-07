La Fondation Orange Guinée offre (5) cinq couveuses aux hôpitaux de Donka et Ignace Deen

CONAKRY-La Fondation Orange Guinée vient d'offrir cinq couveuses aux CHU de Donka et Ignace Deen, les deux plus grands hôpitaux du pays. La remise de ce don de matériel a eu lieu ce jeudi 1er juillet 2021, à l’Institut de Nutrition et de Santé pour Enfant (INSE) de l’hôpital Donka.

L’évènement a connu la présence des responsables des deux Hôpitaux bénéficiaires, du ministre de la Santé représentée par la Directrice Nationale de la Santé Familiale et de la Nutrition, Dr Djéné Fadima Kaba Camara, de l’Administratrice Générale de la Fondation Orange Guinée, Mme Niamey Amina Abou Kalil.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et la Fondation Orange Guinée. Il est composé en tout de cinq couveuses destinées à aider des bébés qui naissent avec certaines complications, d’après le Directeur National de la Promotion de la Santé, point focal de la Fondation Orange au Département de la Santé.

« Depuis le 3 octobre 2020, le ministère de la Santé entretient avec la Fondation Orange Guinée une convention de partenariat pour le renforcement de notre système de santé. Cette convention est l’illustration d’une expérience réussie de partenariat public-privé. Par elle, la Fondation Orange Guinée s’inscrit dans une dynamique de renforcement de notre système de santé par une série de remise de kits, en cette période de covid-19, mais sans oublier aussi que la Fondation manifeste un intérêt particulier au développement de la santé de la population infantile par son appui constant lors des campagnes nationales de vaccination. Elle vise à améliorer aussi la santé néonatale. Dans cette amélioration, les couveuses sont d’une importance capitale. La remise de ces couveuses est l’expression pour la Fondation Orange, de venir au secours aux nouveau-nés fragiles, aux premières heures de leur vie », a déclaré Dr Karamo Taliby Kaba.

Pour l’Administratrice de la Fondation Orange Guinée, ce don est la réponse à une promesse qu’elle a prise à l’endroit de l’hôpital, il y a un an. Elle se dit fière de l'avoir honoré. « Il y a un an de cela, nous avions eu le privilège de venir ici avec des bénévoles de la Fondation Orange Guinée, dans le cadre d’une action de la Fondation qui consistait à accompagner les mamans, leur témoigner notre solidarité pendant le ramadan. Cette initiative avait touché aussi des hôpitaux en région. Cela a été l’occasion pour moi et de tous ceux qui m’accompagnaient de visiter l’INSE et de découvrir certaines réalités qui sont parfois difficiles à accepter en tant qu’individu, mais aussi en tant que mère. Ce jour, je prenais l’engagement de revenir et d’aider l’INSE dans cette noble tâche dans la prise en charge des enfants. Particulièrement ceux nés dans des conditions de santé un peu délicate.

Je suis donc très fière de pouvoir dire que cet engagement-là, je l’ai respecté, pas toute seule, mais avec le concours du Fondateur d’Orange Guinée avec l’approbation de mon Président qui aurait bien voulu être là. Je suis très heureuse de savoir que la Fondation Orange Guinée contribue effectivement de manière concrète, à appuyer les programmes de santé en Guinée. Nous avons une seule ambition, un seul rêve : offrir le sourire partout où nous sommes, partout où nous allons », a déclaré Mme Niamey Amina Abou Kalil.

En tant que mère, elle a rappelé combien de fois une maman se sent mal en voyant son enfant malade ou dans un état très difficile à vivre. C’est pourquoi elle a profité pour saluer le corps médical qui vit ce quotidien dans l’accomplissement de leur mission.

« Donner ces cinq couveuses à l’INSE de Donka et Ignace Deen, c’est un petit geste, c’est juste vous dire que nous sommes là, nous nous engageons à aller plus loin et faire plus… Sachez que cette joie que je porte en étant là, elle est celle de l’ensemble des collaborateurs de la Fondation Orange Guinée, de ses salariés, bénévoles. Je pense que c’est le début d’une histoire » a-t-elle assuré.

De son côté, au nom du ministre de la Santé, la Directrice Nationale de la Santé familiale et de la Nutrition, a remercié la Fondation Orange Guinée pour ce geste à l’endroit des hôpitaux guinéens.

« Je voudrais une fois encore remercier la Fondation Orange Guinée pour ce don à l’INSE. Ce don vient combler un manque de matériel et renforcer ainsi la capacité de prise en charge des nouveau-nés à l’INSE. C’est le début d’un partenariat. Les deux structures sanitaires vont se mettre ensemble. Mais la majorité (trois couveuses) reviendront à l’INSE de Donka qui est quand-même un centre de référence qui reçoit les nouveau-nés de toute la ville de Conakry et de l’intérieur du pays », a précisé Dr Djéné Fadima Kaba Camara.

Tout en rappelant l’importance du matériel offert, le Directeur Général de l’Institut de Nutrition et de Santé pour Enfant de Donka, Dr Ibrahima Sory Diallo, a remercié le donateur. Il a rassuré que ces couveuses vont être utilisées à bon escient.

« L’hypothermie, c’est l’une des causes de la mortalité néonatale lors de la prise en charge chez le nouveau-né. Alors, ces couveuses ou cet incubateur permettra à l’enfant qui est né prématuré d’être élevé dans cette couveuse pendant une bonne période, si l’enfant n’est pas éligible à la méthode Kangourou. Depuis un an, Orange Guinée nous avait promis, aujourd’hui ils viennent donner des couveuses, nous les garantissons que nous allons les utiliser à bon escient. Parce que nous avons l’expertise de leur utilisation. Non seulement, on a une équipe de maintenance mais aussi, une équipe d’infirmiers formés pour son utilisation. C’est des couveuses tropicalisés faciles à utiliser. Nous pensons vraiment les utiliser à bon escient », a promis Dr Ibrahima Sory Diallo, DG de l’INSE.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28