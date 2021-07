Guinée/innovation : des drones pour le transport des prélèvements sanguins…

CONAKRY- C'est une grande innovation dans le processus de prise en charge des personnes souffrant de certaines pathologies en Guinée.

Pour faciliter le transport des prélèvements sanguins en milieu urbain, les autorités sanitaires ont pensé à une solution très innovante. Le transport par drone. Le but est de raccourcir le délai d'analyse des tests diagnostiques du VIH pour les nourrissons.

Ces solutions de transport par drones consistent à faire face à des situations d'urgence nécessitant le transport de prélèvements sanguins sur plusieurs kilomètres en quelques minutes à Conakry. C'est un secret de polichinelle, dans la capitale guinéenne, le manque d'infrastructures routières et l'engorgement de la circulation, constituent un véritable casse-tête chinois.

Selon nos informations, les autorités guinéennes, notamment le ministère de la Santé et la Direction de l'Aviation Civile, ont donné des autorisations spéciales à DRONE VOLT, -un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle-, pour la réalisation de transports en conditions réelles et en automatique.

Après une série de tests, le drone HERCULES 2 a démontré son efficacité non seulement par la rapidité de sa mise en route, mais aussi dans sa capacité à transporter en toute sécurité et avec une grande précision des produits pouvant sauver des vies, a appris Africaguinee.com.

Au Rwanda, des solutions similaires ont été lancées par les autorités, il y a quelques années. Des drones livrent depuis 2019 du sang et des médicaments dans les hôpitaux.

