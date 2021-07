Décès du gardien du Hafia 77 : les confidences de Salam Sow sur une "icône" de l'ombre

CONAKRY-Le Décès en Tunisie de l'ancien gardien de but international guinéen Bernard Sylla a laissé en émoi plus d’un observateur du football guinéen ! Abdoul Salam Sow ex sociétaire de l’équipe de Guinée se souvient de cette icône qui a porté haut l’étendard national dans les années 70.

Pour Salam Sow, malgré la différence d’âge entre eux, Abdoulaye Bernard Sylla a été un confident et surtout un conseiller pour lui. ‘’En dehors même du football il a été un grand Monsieur (…), moi je m’entendais très bien avec lui. Nous échangions assez sur des sujets variés. Il fût, sans vous mentir quelqu’un d’exceptionnel. Il était comme on le dit sans façon et ne s’encombrait pas du tout de préjugés. C’est ce qui était génial chez lui. Entre nous, malgré la différence d’âge on pouvait tout se dire sans concession’’ se souvient l’ancien footballeur guinéen.

Dans le chagrin, le ‘’golden boy’’, souhaite qu’on réserve des obsèques dignes de son rang à ce gardien de but qui a tout gagné avec le célèbre Hafia Football Club.

‘’J’espère au moins qu’il aura des funérailles dignes de son rang. Je suis vraiment dans la peine. Je présente mes condoléances à sa famille biologique et à tous les sportifs guinéens. Un Monsieur comme Bernard, il n’y en a pas assez puis que de tous les trophées engrangés par le Hafia de 1972 à 1977 il était le gardien titulaire. Il a tout connu avec le Hafia et le Syli national de Guinée’’, confie l’ancien milieu de terrain.

Bernard Sylla, triple champion d’Afrique des clubs des années 70, s’est éteint, mercredi 30 juin, en Tunisie où il avait été évacué récemment pour des soins médicaux. Agé d’environ 70 ans, Abdoulaye Bernard Sylla, qui fut pendant plusieurs années, un des gardiens de but du Hafia et du Syli, avait été hospitalisé deux fois successivement dans une clinique dans la capitale avant d’être évacué vers Tunis où il a rendu l’âme.

A suivre…

