Guinée/crise post-présidentielle : Un émissaire de l'ONU à Conakry...

CONAKRY-Moins d'un mois après la visite du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF, un autre émissaire de l'ONU séjourne encore en Guinée.

Le balai des diplomates onusiens vers Conakry se poursuit alors que la Guinée vient d'amorcer un processus de dialogue qui est loin de faire l'unanimité dans la classe politique. Un haut dirigeant des Nations-Unies séjourne actuellement dans la capitale guinéenne.

M. Abdel Fatau Musah, Directeur de division Afrique de l'Ouest du département des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix de l'ONU est à Conakry. Il a eu des discussions ce mercredi 30 juin 2021, avec plusieurs acteurs guinéens, impliqués dans la résolution de crise sociopolitique, a appris Africaguinee.com.

Ce diplomate des Nations-Unis a rencontré aujourd'hui Cellou Dalein Diallo, le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), mais également Elhadj Mamadou Sylla, le Chef de l'Opposition accompagné de son cabinet.

Ce n'est pas tout. Selon nos informations, Abdel Fatau Musah a aussi rencontré des leaders religieux, ainsi que des dirigeants de la majorité présidentielle et le Secrétaire du Cadre permanent du dialogue politique et Social, M. Fodé Bangoura.

La Guinée est plongée dans une crise sociopolitique profonde depuis le lendemain de la présidentielle du 18 octobre prochain. La crispation est telle que le processus de dialogue qui vient d'être amorcé n'emballe pas tout le monde. Plusieurs cadres de l’opposition principalement de l'UFDG sont détenus à la Maison centrale de Conakry. Alors qu'ils attendent leur procès, Cellou Dalein Diallo est interdit de sortir du territoire national.

Selon nos informations, la visite de Abdel Fatau Musah s'inscrit dans le cadre d'un programme de prévention des conflits et du développement d'un projet de réconciliation nationale et cohésion sociale.

Notre source nous apprend aussi que ce haut dirigeant des Nations unies pourrait être reçu ce soir à Sekoutoureyah, par le président de la République.

Début juin, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mahamat Saleh ANNADIF était à Conakry. M. ANNADIF avait réaffirmé la disponibilité et l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts des Guinéens pour consolider la paix et le développement.

