ANIES : Mise à disposition des Transferts monétaires à Conakry

L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES) poursuit le déploiement de son programme de transferts monétaires à Conakry. Comme annoncé la semaine dernière, Les ménages bénéficiaires des cinq (5) communes de Conakry peuvent accéder, dès aujourd'hui, mercredi 30 juin 2021, à leur transfert monétaire mensuel.

À compter de ce mois de juin 2021, ces opérations s’effectuent avec le concours de la Banque mondiale, partenaire technique et financier de l’ANIES. Ce déploiement financier se fera dans les 5 communes de Conakry, à savoir Matam, Kaloum, Matoto, Ratoma, et Dixinn.

C’est ainsi plus de 20 000 ménages (soit plus de 130 000 personnes) qui bénéficieront chacun d’une somme de 250 000 GNF, somme qui contribuera aux besoins familiaux, à la résilience économique dans le contexte de crise sanitaire actuel et à la lutte contre la pauvreté.

L’ANIES a mis en place un dispositif de paiements mobiles en s’alliant à des partenaires comme Ecobank et la Société Générale. Les ménages pourront ainsi, dans la sérénité et le respect des gestes barrières, accéder à leurs transferts monétaires à travers des services fiables, sécurisés et transparents.

Et les Transferts Monétaires ne s’arrêteront pas là ! Après Conakry, l’ANIES compte étendre cette opération à l’intérieur du pays, dès le mois de juillet 2021, avec comme objectif de toucher près de 1,5 million de personnes en situation d’extrême pauvreté dès cette année 2021. L'objectif, d'ici 2025, est d'atteindre environ six (6) millions de personnes.