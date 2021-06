Guinée : nouvelles passes d'armes entre Alpha Condé et Cellou Dalein…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé et son principal opposant sont à nouveau sur le ring. Les deux principaux adversaires à la présidentielle du 18 octobre se livrent à des attaques et contre-attaques au gré de leurs sorties médiatiques. Alors que le Chef de l'Etat s'enorgueillit d'avoir financé, sans concours extérieur, trois élections, Cellou Dalein Diallo parle de "discours populiste" et évoque une volonté de "commettre un crime sans témoin".

"Il a oublié de dire pourquoi il a évité l’implication des PTF dans le processus électoral guinéen. Pourquoi-a-il décliné l’offre de financement de ces élections par nos partenaires tout en continuant à leur tendre la main dans la lutte contre le Covid-19 et Ébola et pour le financement des programmes et projets de développement ? Ce n’est évidemment pas au nom de l’indépendance et de la souveraineté nationale qu’il le fait. C’est tout simplement parce qu’il voulait commettre son crime électoral sans témoin", réplique l'opposant.

Dans une sortie au vitriol à Boké, le Président Condé s'est attaqué à ses opposants, qui selon lui, n'ont aucune leçon de Gouvernance à lui prodiguer.

"Tous ceux qui disent que nous souffrons en ce moment ont tous été premier ministre dans ce pays. Le président Conté leur répétait souvent qu’il était militaire et qu'il n’était pas enclin à résoudre les questions économiques (…) Il ne faut plus accepter que des gens qui n’aiment pas le bien du pays poussent les jeunes à faire les manifestations", rétorque le Chef de l'Etat qui a demandé aux guinéens d'accepter "la souffrance".

Alors que Alpha Condé pointe la crise sanitaire mondiale d'être à l'origine des difficultés auxquelles la Guinée est confrontée au lendemain de la Présidentielle, Cellou Dalein Diallo a une autre explication.

"Le financement des trois élections sur nos maigres ressources intérieures alors qu’il y avait des offres de financement extérieur a creusé les déficits publics et compromis l’exécution de dépenses utiles dont les dépenses d’entretien et d’investissements. C’est sans doute pour résorber les déficits crées par le financement du troisième mandat et pour compenser le manque à gagner entrainé par les exonérations accordées aux compagnies minières que le gouvernement s’acharne à augmenter, à la veille de la période de soudure, les prix des produits pétroliers qui ont une incidence sur tous les prix de tous les autres biens et services, y compris les denrées de première nécessité".

