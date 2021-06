Conakry : vers l'acquittement du maire Seydouba Sacko, accusé d'escroquerie...

CONAKRY-Se dirige-t-on vers l'acquittement du maire de Matam Seydouba Sacko et de son adjoint Ismaël Condé, poursuivis pour "escroquerie"? Tout porte à le croire.

Dans sa réquisition ce lundi 28 juin, la procureure dit avoir constaté le "délit non constitué d'escroquerie" et le "delit non constitué d'entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et l'égalité de service public et complicité" à l'égard des prévenus. Partant de ces éléments, elle a demandé la relaxe des prévenus.

Pour cette deuxième audience du procès du Maire de la commune de Matam et son vice-maire dans l'affaire qui les oppose aux responsables de la société "Étoile Émergente de Guinée", une PME de ramassage d'ordures avec laquelle ils ont signé un contrat, un témoin clé a été auditionné ce lundi 28 juin 2021 au TPI de Mafanco.

Seydou Sacko et Ismaël Condé sont tous accusés "d'escroquerie, entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et l'égalité de service public et complicité".

A la barre, le témoin du nom de Sekou Kaba qui se trouve être également le représentant de la PME a reconnu dans sa déposition de n'avoir pas lu le contrat qu'il a signé avec la Mairie de Matam.

Répondant aux questions des avocats de la défense sur l'affaire de "l'Escroquerie", Sekou Kaba a répondu :

"Je n'ai pas lu contrat. J'ai signé le contrat dans la précipitation sans le lire", a reconnu ce traducteur de formation. A la barre, il a ajouté : "Je n'ai rien reçu de la part des responsables de la commune et je n'ai rien donné à la commune ou aux responsables de la commune".

Plus loin, en ce qui concerne la charge liée à l'entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, Sekou Kaba a également affirmé que sa société (PME) "Étoile Émergente de Guinée" n'avait pas de concurrent.

" Il n'y avait pas d'autres sociétés qui avaient postulé pour avoir ce marché", a affirmé ce témoin.

Dossier à suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023