Accident mortel à l'usine Odhav multi-industries : Tibou Kamara ordonne la fermeture de l'usine

CONAKRY-Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Industrie et des PME a odonné la fermeture de l'usine Odhav multi-industries et l'arrêt immédiate de ses activités jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision fait suite à un accident ayant coûté la vie à un des travailleurs. Tibou Kamara a également demandé des explications sur les circonstances de ce drame.

Une enquête et contre-enquête sera diligentée par le Ministère pour déterminer les conditions de travail des personnels de la société et les mesures de sécurité et de protection des travailleurs sur le site, à la suite d’autres missions du genre par les services compétents n’ayant révélé aucune anomalie.

