Tunis: tête-à-tête entre Tibou Kamara et Mohamed Bousaïd…

TUNIS-A la tête d'une forte délégation, le Ministre d’État, ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara est en visite de travail en Tunisie. Ce samedi 26 juin 2021, il a été reçu par le Ministre tunisien par intérim de l'Industrie, des Mines, du Commerce, Mohamed Bousaïd, a appris Africaguinee.com.

Lors de cette rencontre avec son homologue tunisien, le porte-parole du gouvernement guinéen a transmis un message fraternel du Président Alpha Condé à l'endroit du peuple tunisien et à son gouvernement.

Ce déplacement de Tibou Kamara n'est pas anodin. Elle vise à renouer le contact avec Tunis en vue de relancer l'axe de coopération entre la Guinée et la Tunisie.

« Je souhaite un renforcement de la coopération entre nos industries, en vue de développer la coopération sud-sud. Nous avons besoin de pragmatisme en renforçant la coopération notamment dans le domaine industriel», a-t-il souligné.

Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de relancer la coopération guinéo-tunisienne en faisant d’abord une mise à niveau avec l’identification de nouvelles pistes de coopération et en envoyant des missions dans les deux États respectifs.

Le Ministre tunisien par intérim de l'Industrie, des Mines et du Commerce a déclaré que : «la Guinée et la Tunisie sont deux peuples frères», avant de réitérer sa disponibilité en vue d’impulser un nouveau souffle dans les relations bilatérales entre Conakry et Tunis.

« Je reste à votre disposition. On va échanger et préparer une feuille de route et renforcer l’axe Conakry-Tunis», a-t-il précisé.

