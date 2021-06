Football : La Guinée retrouve la finale de la CAN Clermont…

Après avoir gagné dans la demi-finale 2020 contre l'Algérie, la Guinée a récidivé pour l'édition 2021 de la CAN Clermont en s'imposant 5-4 contre l'équipe algérienne. Battu l'an passé par les Comores en finale, les Guinéens affronteront, dimanche 4 juillet, une équipe de Tunisie qui a écarté le Maroc (2-1) dans l'autre demi-finale.

Ceux qui attendaient une finale entre l'Algérie et le Maroc ont eu... tout faux. Il n'y aura pas de revanche pour les Marocains après leur défaite face aux Algériens, en match de poule (1-0 sur pénalty, dimanche 20 juin).

Ce samedi 26 juin, les demi-finales du tournoi de football de la CAN Clermont ont livré leur verdict, dans une ambiance festive qui règne depuis le début du tournoi. Et ce sont la Tunisie et la Guinée qui seront à l'affiche de la finale dimanche 4 juillet.

"On est très honoré de se retrouver en finale. On a bien joué le coup tactiquement et on a joué avec notre cœur", confiait Rayan, après la victoire de la Tunisie face au Maroc (2-0).

Dans l'autre match de la soirée, une nouvelle avalanche de buts (après celle des matchs de poules) était au programme puisque l'équipe de la Guinée a gagné 5-4 (grâce notamment à un triplé de Bouba) face à une équipe algérienne qui a raté le pénalty pour prendre l'avantage au score quand les deux formations étaient dos-à-dos (1-1).

Déjà l'an passé, lors de la CAN Clermont 2020, la Guinée avait remporté sa demi-finale contre l'Algérie (2-0). Pas de revanche cette année pour l'Algérie. Alors que la Guinée s'offre une nouvelle possibilité d'inscrire son nom au palmarès du tournoi, après son échec en final, l'an dernier, contre les Comores.

Ce samedi 26 juin, ce sont encore quasiment 1.500 spectateurs qui se sont massés autour du terrain du parc de la Fraternité dans le quartier de Croix-de-Neyrat, à Clermont-Ferrand.

Un succès populaire pour ce tournoi de football (dont le nom s’inspire de la Coupe d’Afrique des Nations) mettant aux prises des équipes arborant le maillot de la Côte d’Ivoire, les Comores, la Turquie, le Cameroun, l’Algérie, le Maroc, la Guinée et la Tunisie.

« Avant le match, après le match, on est tous frères. Pendant le match on est adversaires », explique un des organisateurs qui a réussi le pari, à travers ce tournoi, de promouvoir une image positive des quartiers clermontois.

Mohamed Bayo en supporter de la Guinée

Parmi ces spectateurs, Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2 cette saison et grand artisan de la montée du Clermont Foot en Ligue 1.

"Je connais beaucoup de gens sur le terrain, certains parce que j'ai joué avec eux à Clermont, d'autres que je connais en dehors des terrains de foot", explique Mohamed Bayo, venu en habitué avec son siège pliant pour pouvoir, comme beaucoup d'autres spectateurs, assister dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance aux demi-finales de la CAN Clermont.

Celui qui a marqué 22 buts en championnat de Ligue 2 a apprécié les cinq buts de la Guinée, l'équipe qu'il était venu encourager et dont la qualification en finale ne pouvait que ravir. Lui le natif de Clermont, enfant du quartier de la Gauthière, qui a honoré sa première sélection avec l’équipe de Guinée, en mars, lors d’une victoire contre le Mali dans un match qualificatif pour la prochaine CAN. La vraie.

Lamontagne.fr