Mamou: Hamidou Diallo, star guinéenne du NBA reçue en "héros"…

MAMOU-Hamidou Diallo, né à New York de parents guinéens, est une star du NBA. Dotés de qualités physiques exceptionnelles, le jeune de 23 ans vient de débarquer sur la terre de ses ancêtres, Mamou où il a été accueilli en héros.

Début 2019, du haut de ses 1.96m, il avait surpris plus d’un à Paris, lors du concours de dunk, sautant au-dessus de Shake pour s’adjuger la note maximale de 50 points. Sa prouesse avait fait le tour du monde.

Son père que nous avons rencontré à Mamou à l'occasion de la visite de son fils devenu une star internationale du Basket-Ball aux Etats-Unis (NBA), a fait quelques confidences sur les débuts de Hamid.

Abdoulaye Diallo a fait ses études primaires et secondaires à Mamou et l'Université à Conakry avant de débarquer au pays de l'oncle Sam dès après son cursus universitaire. Par la suite, il envoya sa femme native de Mamou (Hooré Fello). Aux Etats-Unis, le couple donné naissance à Hamidou Diallo qui a aussi des frères. Il dit être venu en Guinée pour aider les siens.

« Je suis de Mamou précisément à Kegneko là où on appelle Harounaya. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Mamou puis l'Université à Conakry avant de se rendre aux Etats-Unis. Alors, j'ai envoyé ma femme qui est aussi de Mamou ( Hooré Fello). On a eu des enfants là-bas dont Hamidou Diallo, né en 1998 à New York. C'est son frère qui a commencé de jouer au football et au basket-ball à la fois. Il les a initiés. Hamidou est son jeune frère. Son entraîneur s'appelle Robert on vivait ensemble là-bas.

Aujourd'hui, il a fini ses études et il joue à la NBA. C'est une fierté pour moi et de toute ma famille. Je remercie le tout puissant Allah, parce que ce n’est pas de ma force. Maintenant que mes enfants ont réussi, je suis revenu pour aider », a confié Abdoulaye Diallo.

Hamidou Diallo, séjourne à Mamou depuis mardi dernier. Il a été accueilli en grande pompe lors de son arrivée dans cette ville. Depuis son arrivée, il est aperçu au terrain de basket de Mamou tous les soirs, en train de donner quelques notions de cette discipline sportive aux jeunes basketteurs de Mamou qui sont dans la grande majorité passionnés de ce sport. Il ne parle que Anglais.

Habib Samaké

Correspondant d'Africaguinee.com

A Mamou