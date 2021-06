Maître Béa en colère :"On a l'impression que M. Cellou n'a plus le droit de se plaindre devant les juridictions…"

CONAKRY-L'avocat du leader de l'UFDG maître Salif Beavogui est en colère ! Renvoyé à "mieux se pouvoir " par le TPI de Mafanco, dans le dossier de la confiscation du passeport de Cellou Dalein Diallo, l'avocat a laissé éclaté sa colère contre la justice guinéenne. Il s'est confié à un journaliste d’Africaguinee.com.

"Je suis révolté plus que le mot. Nous avons comme l’impression que l’UFDG, son Président et ses militants n’ont plus le droit d’aller se plaindre devant les juridictions. Parce qu’à chaque fois qu’ils sont privés dans leurs droits, de façon frontale, inacceptable, cruelle, quand ils viennent devant les juges, les magistrats des Cours et des Tribunaux trouvent moyen de se déclarer incompétents. Une façon soit de fuir les débats, une façon de se tirer d’affaire, une façon de ne prendre aucun risque.

Même quand les prétentions de nos clients sont pertinentes, aller au tribunal ça devient peine perdue. L’ouverture du siège et des bureaux de l'UFDG, combien de procédures sont engagées en référé pour obtenir leur ouverture ? Lorsqu'il s'agit d'autre procédures, elles sont déclarées recevables et les juges se prononcent, mais dès qu’il s’agit de l’UFDG, aucune juridiction ne prend le risque d’aller au fond. Cela est devenu une pratique très regrettable.

La preuve est que d’ailleurs, le procès de l’ouverture du siège et des bureaux qui sont fermés qui relève de l’urgence vue la nature des faits, le tribunal de Dixinn s'est bonnement déclaré incompétent et arrivé à la Cour d’Appel cela a été confirmé.

Le président Cellou Dalein et son épouse, le vice-président Dr Fodé Oussou ont voulu quitter le pays pour des raisons sociales et de santé, on les empêche alors qu’aucune décision administrative et judiciaire n’est brandie. Nous venons devant le juge de l’urgent qui doit siéger même les jours fériés, qui doit siéger à son domicile les week-ends, portes et fenêtres fermées ou ouvertes, il se déclare incompétent. Alors qu'on retourne le Président Cellou qui doit voyager, il y a urgence et péril d’examiner rapidement le bien-fondé de sa sortie ou de la rentrée et la confiscation de son passeport.

Devant tous ces faits, le président du tribunal de Mafanco se déclare incompétent et nous renvoie à mieux nous pourvoir c’est-à-dire qu’on nous renvoie devant la procédure de droit commun pour toujours continuer à maintenir nos clients dans cet état. Donc, nous n’entendons pas relever appel contre cette décision parce que nous connaissons déjà la Cour d’Appel sa jurisprudence, elle ne fera que rejeter.

Mais ce qui reste claire, nous n’allons pas nous arrêter à mi-chemin, nous allons continuer toujours à nous battre pour défendre les intérêts de nos clients parce que c’est inacceptable que nos clients soient privés dans leurs droits et que leurs causes ne soient pas entendues par les juridictions. C’est pourquoi d’ailleurs, nous introduirons d’autres actions pour obliger les Cours et Tribunaux à examiner…

Ce qui est plus révoltant, quand les actions sont dirigées contre le président Cellou, les militants et sympathisants là, les procédures vont vite, les Cours et Tribunaux sont compétents et les décisions tombent vite. C’est le deux poids deux mesures que nous traversons mais en légalistes, nous continuerons à nous battre pour le respect de la légalité", a martelé maître Salifou Beavogui.

Nous y reviendrons

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com