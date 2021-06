INTEGRA mobilise et forme 170 jeunes à Pita pour la réalisation de « L’ESPACE PUBLIC YOUL »

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), initié conjointement par l’Union européenne et le Gouvernement guinéen, a lancé le lundi 7 juin 2021, un appel à candidature de 170 jeunes dans la commune urbaine de Pita pour un parcours de formation de neuf mois incluant la participation à un chantier-école sur le site ‘’Espace Public Youl’’.

Mis en oeuvre par l’agence Enabel dans le cadre du programme INTEGRA, ce parcours de formation vise les jeunes femmes et les jeunes hommes de 18 à 35 ans en situation de sous-emploi, avec un niveau d’alphabétisation n’excédant pas la 10e année. Les jeunes de la commune urbaine de Pita répondant à ces critères ont été tous sensibilisés sur les dangers de la migration irrégulière, et informés des opportunités du programme et de réussite en Guinée.

L’enrôlement de ces bénéficiaires potentiels a été marqué par la forte présence de femmes qui représentent 82% des jeunes identifiés. Les 170 candidats retenus intégreront le parcours de formation dont une des étapes phares est la réalisation d’une infrastructure en chantier-école selon la méthodologie ‘’haute intensité de main d’œuvre’’ (HIMO). La méthode HIMO, qui consiste à employer un maximum de main d’œuvre locale, permet généralement une meilleure appropriation des infrastructures par la population locale et devrait donc en garantir une meilleure durabilité.

Ainsi, les bénéficiaires du programme INTEGRA participeront au développement socio-économique de leur localité à travers la réalisation de l’Espace public Youl, tout en développant leurs compétences professionnelles. L’espace Youl sera en effet un jardin public, un lieu de détente, de rencontre et d’échange pour la population locale de Pita.

En plus du chantier-école, ces 170 jeunes de Pita, dont 140 femmes, seront formés sur des métiers porteurs et à fort potentiel dans leur localité tels que la culture maraichère, la culture de la pomme de terre, la teinture, la chaudronnerie, la menuiserie, ou encore l’aviculture.

Yaye Idiatou BAH, 33 ans, veuve et mère de 4 enfants, bénéficiaire du programme INTEGRA dans la localité de Pita, témoigne de l’importance de ce projet .

« J’ai entendu parler du programme INTEGRA à travers la radio rurale de Pita. Actuellement, il y a beaucoup de chômage chez les jeunes à Pita, je pense que c’est une opportunité qui permettra aux jeunes d’améliorer leurs conditions de vie. »

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de ‘Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

