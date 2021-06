Finance islamique : La Banque Islamique de Guinée (BIG) signe un important accord de partenariat avec le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG)

CONAKRY-La Banque Islamique de Guinée (BIG) a signé un accord-cadre, ce jeudi 24 juin 2021, avec le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG). La signature de cet important accord de partenariat a eu lieu à Kaloum dans les locaux de la BIG, entre les deux entités, représentées par leurs Directeurs Généraux, M. Sidy Dieye et Pr Balibié Serge Auguste Bayala.

La coopération entre la Banque Islamique de Guinée (BIG) et le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) porte essentiellement sur :

- des programmes d’appui-conseils,

- la participation à des programmes de recherche,

- le développement de programmes conjoints de formation (diplômante, certifiante et qualifiante),

- des programmes de stages et accompagnement réciproques dans l’insertion professionnelle des diplômés,

- des programmes de visites d’entreprises,

- l’organisation des manifestations à caractère évènementiel,

- la formation des formateurs,

- la facilitation de l’accès à des connaissances scientifiques,

- la recherche conjointe de financement pour la réalisation d’activités communes et de tout autre domaine jugé utile par les deux parties.

Après avoir apposé sa signature, scellant ainsi le partenariat avec le CESAG, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée (BIG), a expliqué que son institution a des ambitions très fortes au niveau du pays. Pour les atteindre, Sidy Dieye mise sur un personnel de qualité.

« Nous avons insisté pour qu’il y ait des programmes de formation adaptés à nos besoins et à nos ambitions. Depuis 3 ans maintenant, nous sommes dans cette lancée et dans cette dynamique. Nous pensons qu’avec le partenariat qui vient d’être scellé avec le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), raisonnablement nous pouvons atteindre nos objectifs sur ce volet. Pour nous, le capital humain est essentiel pour le développement de la Banque Islamique de Guinée (BIG) en République de Guinée et au-delà des frontières. C’est pourquoi, nous ne ménagerons aucun effort au niveau de la Direction Générale pour que le personnel puisse bénéficier le maximum possible de formation à tous les échelons possibles afin d’atteindre nos objectifs », a expliqué le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée (BIG).

M. Sidy Dieye rassure le CESAG quant à la disponibilité et l’engagement de la BIG à travailler pour atteindre les objectifs communs des deux entités.

« Pour nous, ce partenariat est extrêmement important pour le développement du capital humain au niveau de la Banque Islamique de Guinée. Nous garantissons au CESAG notre disponibilité et notre engagement. Nous sommes tout à fait à l’aise pour travailler avec le CESAG afin d’atteindre nos ambitions communes », a rassuré M. Dieye.

De son côté, le Directeur Général du Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) a expliqué que ce présent contrat leur permettra de renforcer leurs capacités afin de faciliter l’accompagnement et la diffusion de la finance islamique.

« Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) en tant que structure régionale d’intégration par la formation, a lancé déjà depuis 4 années l’académie ouest africaine de finance islamique. Donc, c’est l’intérêt que nous avons ce matin à être présent dans les locaux de la Banque Islamique de Guinée (BIG) pour ensemble poursuivre l’œuvre de renforcement des capacités et de mise à disposition des ressources humaines de qualité pour l’atteinte des objectifs de diffusion de certains instruments techniques de financement de l’économie. Cette Convention que nous venons de signer permettra désormais de travailler beaucoup plus étroitement dans le renforcement des capacités et dans l’accompagnement et la diffusion de la finance islamique », a laissé entendre Pr Balibié Serge Auguste Bayala.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023