Alpha Condé tape du poing sur la table : "Aucun manquement ne sera toléré, ni pardonné…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé à une nouvelle fois "tapé du poing sur la table". Ce jeudi 24 juin, le Chef de l'Etat a prévenu ses ministres, leur indiquant qu’aucun manquement ne sera toléré, ni pardonné, dans la gestion des affaires de l'Etat.

Rien ne sera plus jamais comme avant

Le dirigeant a insisté encore sur l’exigence pour tous de traduire dans les faits, les actes et le comportement de son programme de ‘’Gouverner autrement’’.

"Plus rien ne sera comme avant", persiste le Chef de l'Etat. Désormais la discipline budgétaire sera, sans faille, mais également une meilleure qualité et efficacité de la dépense publique, une mobilisation plus accrue des ressources internes et leur sécurisation absolue.

Attentif à tout…

Une transparence totale dans la gestion des affaires du pays, une moralisation tous azimuts de la vie publique, sera le crédo du programme de ‘’Gouverner autrement’’

En visioconférence avec ses ministres, le Président de la République, a indiqué être "attentif à tout" et prévenu encore qu’aucun "manquement ne sera toléré, ni pardonné".

