WikiChallenge : une Afrique méconnue racontée par les enfants des Ecoles Numériques de la Fondation Orange

Le jury de la Fondation Orange a désigné les 2 lauréats nationaux du WikiChallenge en Guinée, un concours ouvert aux élèves de 9 à 13 ans scolarisés dans les Ecoles Numériques de la Fondation Orange. Les écoles Primaires de Coyah et St David de Kagbelen remportent respectivement 2000€ et 1000€ de fournitures scolaires dont des cartables, cahiers et ordinateurs.

Le WikiChallenge offre la possibilité pour les écoliers de découvrir le numérique et progresser en écriture en rédigeant des histoires sur leur culture locale. Leurs récits sont publiés sur Vikidia, l’encyclopédie participative des 8-13 ans.

Ces deux écoles sont parmi les 17 inscrites au Challenge en Guinée.

Toutes sont inscrites au programme des Ecoles Numériques de la Fondation Orange Guinée.

Pour les encourager et faciliter la rédaction de ces articles numériques, les élèves et enseignants ont reçu une formation du Groupe des Utilisateurs Wikipedia Guinée, mobilisé par la Fondation Orange Guinée.

Cette troisième édition du concours d’écriture WikiChallenge organisé avec l’association Wiki In Africa a rassemblé plus de 100 établissements scolaires dans 9 pays d’Afrique. Equipés de kit numériques (tablettes, serveurs Raspberry-Pi et logiciels spécifiques), les écoliers partagent un aspect souvent méconnu de leur culture, de leur quotidien ou de leur histoire. La mise en ligne de leurs histoires révèle une Afrique souvent ignorée au travers du regard insolite et émouvant des enfants qui la racontent.

De plus, le jury de la Fondation Orange a désigné le 4 juin dernier les 3 lauréats internationaux de ce concours. Trois écoles de Madagascar, du Sénégal et de la République Démocratique du Congo recevront chacune 5 000 euros de fournitures scolaires. Les prix nationaux et internationaux seront remis lors de cérémonies organisée à partir de la rentrée scolaire 2021 dans chacun des 9 pays participants.

Depuis 2014, la Fondation Orange a équipé 1000 Ecoles Numériques parmi lesquelles, depuis 2016, 52 écoles primaires en Guinée ont reçu un total de 72 kits pour accéder quotidiennement aux contenus pédagogiques et scolaires, découvrir le numérique ainsi que le monde qui les entoure.

Les histoires écrites dans le cadre du WikiChallenge en Guinée sont à retrouver ici https://bit.ly/3cRyqRY

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée s’engage pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture. Ses programmes entendent contribuer améliorer la santé maternelle et infantile, renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’autonomisation des femmes. Parce que le numérique est devenu incontournable, la Fondation Orange Guinée en fait un facteur d’égalités de chances pour offrir un sourire aux élèves des établissements inscrits dans son programme des écoles numériques ; aux apprenantes des maisons digitales, aux communautés des Villages Orange ou encore, aux artistes et écrivains.

En savoir plus : https://www.orange-guinee.com/fr/fondation.html

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, aux livres, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.

« Fondation Orange, la fondation du numérique solidaire » En savoir plus : fondationorange.com

Vikidia est une encyclopédie pour les 8 - 13 ans. Elle reprend le modèle de fonctionnement de Wikipédia avec la particularité d’inviter des enfants et adolescents à en être partie prenante avec les participants adultes. Elle compte plus de 27 000 articles en français en licence libre.

Rendez-vous sur fr.vikidia.org