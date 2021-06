INTEGRA réalise une nouvelle infrastructure en chantier école à Labé

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), initié conjointement par l’Union européenne et le Gouvernement guinéen, a inauguré, ce jeudi 24 juin 2021, un ‘’parking multiservice’’ dans la commune urbaine de Labé. Située dans le quartier de Kouroula en face de l’hôpital régional, cette nouvelle infrastructure de 2700 m2, réalisée en chantier école, a permis de former 490 jeunes dont 310 femmes.

Mis en œuvre par l’agence Enabel, les parcours d’intégration sont des dispositifs de renforcement de l’employabilité des jeunes. Ils s’articulent autour de chantiers écoles et de formations pratiques des jeunes adultes aux compétences clés en milieu de travail pour leur apprendre un métier technique et faciliter leur insertion professionnelle à la sortie du parcours.

A travers les chantiers école, INTEGRA propose à la fois la construction d’infrastructures adaptées aux besoins de la localité et permet la formation des jeunes pour qu’ils puissent trouver un emploi valorisant leur nouveau savoir-faire. Ainsi, la réalisation de cette infrastructure a permis aux jeunes bénéficiaires du programme d’être formés pendant 9 mois tout en participant aux différents travaux de construction à savoir :

Une station de lavage de 221 m² avec une capacité d’accueil de 8 véhicules ;

Une cafeteria de 78 m² ;

Un bloc de latrines de 60 m² ;

Une aire de parking de 2000 m² ;

Une réalisation d’une mini-adduction d’eau potable avec château de 5000 litres ;

La construction d’un local du groupe électrogène de 9 m² ;

Et un réseau de drainage.

Cette cérémonie d’inauguration de l’infrastructure ‘’Parking multiservice’’ a été présidée par Madame la ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, Mme Aissatou Baldé, et rehaussée par la présence des autorités communales, préfectorales et du gouvernorat de Labé, et du représentant de Enabel, M. Fabien LOCHT.

Madame la ministre Aissatou BALDE, qui a tenu à faire le déplacement pour marquer son engagement au programme INTEGRA, explique : « Je veux signifier à la mairie de Labé que la présente infrastructure a été réalisée afin de créer de l'emploi pour les jeunes et contribuer à la lutte contre la migration irrégulière. Elle permettra aux jeunes de développer de façon durable des initiatives et des activités entrepreneuriales. Dans cette dynamique, j'invite les autorités que vous êtes à veiller attentivement à son exploitation.»

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

En définitive, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

