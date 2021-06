Loterie : Coup dur pour Guinée-Games et ses millions de parieurs…

CONAKRY- C'est un coup dur pour la société Guinée Games et ses millions de parieurs ! La LONAGUI (Loterie nationale de Guinée) vient d'annoncer que le contrat qui la liait avec la société de pari sportif Guinée-Games ne sera pas renouvelé. Ce qui signifie donc, la cessation des activités d’exploitation de jeux sur toute l’étendue du territoire national par Guinée-Games.

Dans le courrier adressé au Directeur général de Guinée-Games que notre rédaction a consulté, il est mentionné :

‘’Ayant constaté avec notre propre expérience, grâce à l’exploitation du loto et pari sportif, qu’il n’y a aucune transparence dans la déclaration de vos chiffres d’affaires (…), considérant que vous n’avez jamais respecté, pendant toute la durée de notre relation contractuelle, les clauses essentielles du contrat et de ses avenants, notamment les stipulations sur : le partage de masses collectées, la transmission des procès-verbaux de tirage lotos, le reversement des gains non enlevés par les parieurs, l’obtention d’une autorisation préalable avant le lancement d’un nouveau jeu non couvert par le contrat de concession (…), nous sommes au regret de ne pas pouvoir reconduire le contrat de concession et vous notifions par le présent courrier, la cessation effective de vos activités d’exploitation de jeux sur toute l’étendue du territoire national…’’, peut-on lire dans ce courrier.

(Copie du courrier)

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023