Guinée : Youssouf Dioubaté adresse un message "fort" au Président Condé

CONAKRY-Sorti de prison ce mercredi 23 juin 2021, après des mois de détention, Youssouf Dioubaté a eu une pensée pour son codétenu feu Roger Bamba, décédé en prison et adressé un message fort au Président de la République, qu'il a remercié de passage. Ce militant du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) affirme qu'il souhaite auprès du président Alpha Condé, que le train qui avait démarré depuis des années, "fasse escale pour prendre de nouveaux passagers".

« Je suis un détenu politique du professeur Alpha Condé. Aujourd’hui, quand vous regardez d’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, le ciel est devenu rouge en Guinée.

C'est le moment pour moi de rendre un vibrant hommage à mon cher frère regretté Roger Bamba avec qui je partageais le même matelas. Que Dieu ait son âme.

Mes remerciements vont à l’endroit de la presse nationale et internationale qui est sur pieds et sous le soleil ardent pour assurer la couverture médiatique depuis mon arrestation jusqu’à aujourd’hui. De même, j'adresse mes remerciements au pool des avocats du FNDC, à savoir : Me Salif Béavogui, Me Mohamed Traoré, Me Alseny Aïssata Diallo, Me Soufiane, Me Habib et tant d’autres.

Je termine par une personne spéciale qui est ma grande sœur Fatoumata Traoré alias ‘’Tata’’ qui m’a soutenu dans ces moments difficiles et cruciaux. Grâce à elle, je n’ai pas connu les difficultés de la prison.

Je remercie aussi l’ensemble des travailleurs de l’hôtel 5 étoiles de Coronthie, à commencer par le régisseur, son adjoint, jusqu’au dernier qui ont assuré ma sécurité depuis le 16 septembre jusqu’à maintenant, sans oublier le vaillant peuple de Guinée, mes soutiens de dehors et tous les membres de la Diversité Républicaine de Guinée en abrégé (la DRG) dont je suis fondateur.

La prison est synonyme d’humiliation et de prise de conscience. J’avais mis mes pieds dans l’eau, personne ne pouvait les enlever si ce n’est que le président de la République, le Pr Alpha Condé, grand merci à lui. Je souhaite auprès de lui, que le train qui avait démarré depuis des années, fasse escale maintenant pour prendre de nouveaux passagers".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com