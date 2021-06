Alpha Condé appelle les guinéens au travail : "Dieu nous a tout donné…"

CONAKRY-Déterminé à mettre en valeur le potentiel agricole de la Guinée, estimé à plus de 6 millions d'hectares de terres arables, le président Alpha Condé appelle les guinéens à se mettre au travail. Le Chef de l'Etat assure qu'aujourd'hui, la Guinée est devenue une destination pour les investisseurs, attirés par le climat de "paix" et de "tranquillité" qui prévaut dans le pays.

"Rien ne vaut la paix et la tranquillité, si ces deux choses n’existent pas, l’argent ne viendra pas. Je vous défie de faire un tour à Conakry et de passer dans tous les hôtels, vous verrez qu’ils sont tous pleins. Tous les jours les investisseurs viennent parce que la Guinée aujourd’hui est une destination attrayante", assure le président Alpha Condé.

La Guinée dispose des atouts importants pour booster son secteur agricole. Avec 6,2 millions d’hectares de terres arables, et une pluviométrie oscillant selon les régions entre 1200 mm au Nord et Nord-Est et 6 000 mm dans le Fouta Djalon, plus de 400 milliards de m3 d’eau/an, ce potentiel peut permettre au pays d'être autosuffisants.

C'est justement ces atouts qu'Alpha Condé entend mettre en valeur. Il confie avoir commandé auprès de son homologue rwandais des semences du café arabica. En retour, il enverra des semences du riz à Paul Kagamé.

"Dieu nous a donné tout (…), on nous appelle scandale géologique ou agricole. J’ai échangé avec le président Kagamé du Rwanda qui va m’envoyer des semences du café Arabica. A mon niveau, je lui enverrai des semences du riz. Quand nous mettrons en pépinière ce café, cela vaudra 2000 ha, tellement que la terre de Guinée est riche… Mais si la terre est riche et qu’on ne travaille pas, cela sert à quoi ? La richesse, c’est la main qui travaille", souligne le Chef de l'Etat.

