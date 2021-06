Taptap Send fait son grand retour en Guinée !

L’application Taptap Send qui permet de transférer de l’argent à vos proches et amis depuis l’Europe et le Canada est de nouveau disponible pour les Guinéens.

Pour son grand retour, Taptap Send a noué un partenariat avec le service Mobile Money de MTN “MoMo”.

Un service de transfert instantané et sans frais

Le fonctionnement est très simple, Taptap Send donne la possibilité à ses utilisateurs en Europe et au Canada d’envoyer de l’argent vers la Guinée sans aucun frais, quel que soit le montant !

Il suffit simplement de télécharger l’application Taptap Send et d’effectuer un transfert en utilisant votre carte bancaire.

Vous allez ensuite renseigner le numéro de téléphone Areeba (MTN) du destinataire et le tour est joué.

De manière instantanée, les fonds sont transférés vers le compte MoMo du bénéficiaire. Ce dernier pourra retirer l’argent dans tous les points de retrait MoMo et chez les commerçants partenaires.

L’ensemble du processus, de l’envoi à la réception, est bien entendu très sécurisé.

A vos transferts et profitez d’un bonus lors de votre première transaction !

Taptap Send : une entreprise engagée

Les envois de fonds dans le monde représentent plus de 500 milliards de dollars par an, dont la majeure partie est réinvestie dans les pays en développement. Mais le marché est dominé par les services traditionnels qui sont coûteux. En proposant un service de qualité et sécurisé sans frais, Taptap Send contribue aux objectifs de développement durable de l’ONU qui visent à faire baisser les coûts liés au transfert d’argent.

A propos

Taptap Send est une start-up londonienne, créée en 2018, spécialisée dans le transfert d’argent. Taptap Send prend en charge le transfert d’argent vers la Guinée, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bangladesh, le Vietnam, la RD Congo, le Maroc, le Sri Lanka et la République du Congo.