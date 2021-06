Matam : le maire Seydouba Sacko et son adjoint jugés pour "escroquerie"

CONAKRY-Accusés "d'escroquerie, entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et l'égalité de service public et complicité", le Maire et le 1er vice-maire de la commune de Matam, tous issus de partis politiques de l'opposition, ont comparu ce lundi 21 juin 2021 au tribunal de première instance de Mafanco.

A la barre, les accusés ont nié toutes les charges qui sont retenues contre eux. Si Seydouba Sacko a reconnu avoir signé un contrat avec une PME de ramassage d'ordures sans appel d'offres, Ismaël Condé a quant lui, reconnu avoir orienté les responsables de la PME vers le Maire afin de faciliter l'obtention d'un contrat avec la Mairie.

Le vice-maire transfuge du RPG avoue aussi avoir établi l'ordre mission en vertu de l'article 15 du contrat pour aider la PME de recenser les ménages. "Depuis 9 mois je suis en prison pour une affaire qui ne me concerne pas. J'ai juste été un intermédiaire entre la PME et la Mairie pour les citoyens de ma commune", a affirmé Ismaël Condé.

Dans sa déposition, le Maire de Matam a expliqué qu'il était indiqué dans le contrat qu'il a signé avec la PME concernée, que c'est le responsable de la PME qui devait payer ses prestataires. Selon lui, la Mairie ne gère pas les finances de ce projet.

"Je n'ai reçu aucun francs de la part de cette PME. Dans le contrat, il est indiqué que c'est les responsables de la PME qui sont chargés de recouvrer les fonds auprès des ménages afin de payer son personnel", a ainsi expliqué Seydouba Sacko à la Barre. L'audience a été renvoyée au 28 juin 2021 pour la comparution des témoins.

Affaire à suivre...

