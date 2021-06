Conakry/Alerte inondation : Hafia 1, un quartier à haut risque…

CONAKRY- A chaque saison hivernale, de nombreux citoyens de la capitale guinéenne sont victimes, çà et là, d’inondations quelquefois meurtrières. Au quartier Hafia 1 dans la commune de Dixinn, les premières pluies ont fait des dégâts. Vendredi dernier, plusieurs habitations ont été envahies par les eaux de ruissellement dans ce quartier. Le pire a été évité de justesse. La peur dans le ventre, les habitants du quartier craignent le pire et interpelle l'Etat.

Insalubre et mal loti, le quartier Hafia 1 réunit toutes les conditions d'une catastrophe programmée, si rien n'est fait. Les travaux de construction des caniveaux entamés il y a quelques mois, sont à l'arrêt. Le peu des caniveaux qui existent sont bouchés par des ordures qui envahissent le long des rails, les ruelles du quartier et les alentours des concessions.

Assis en face d’un grand caniveau rempli d'eaux usées dans lequel flottent des ordures de ménage, Souleymane Keïta habitant du quartier Hafia1 est inquiet. Il témoigne du calvaire quotidien auquel les citoyens de sa localité sont confrontés.

« Nous avons d'énormes problèmes dans le quartier Hafia1. Une bonne partie du quartier, l’eau quitte la rue pour envahir les maisons. Il y a même des concessions où l’eau a détruit les carreaux. Hier, lorsqu’il pleuvait, une famille a été victime d’inondation, l’eau sortait du pot de leur toilette, toute la maison a été immergée. Il a fallu l’intervention des voisins pour évacuer cette eau souillée. Avant, il n’y avait pas de l’inondation de l’autre côté des rails, mais aujourd’hui, quand il pleut c’est tout le quartier qui est presque inondé. Parce que ceux qui étaient victimes des inondations auparavant ont fait des remblais. Depuis, l’eau a trouvé une autre direction. Maintenant quand il pleut, c’est tout le quartier qui est envahi », a expliqué un habitant du quartier.

Ce quartier insalubre mal lotis manque également de caniveaux d'évacuation. Les travaux entamés il y a quelques sont à l'arrêt.

« Ils avaient commencé à réaliser des caniveaux dans le quartier et tout le monde était content ici parce que les habitants du quartier Hafia2 évacuent les eaux des toilettes dans les caveaux qui descendent vers chez nous. Quand il pleut, les eaux des toilettes descendent directement par-là et la famille qui est le plus touchée par ce problème c’est la famille Kouyaté, et la famille de Petit Kandia. Il y a eu même des bagarres à cause de cela. La réalisation de ces caniveaux aurait pu permettre de mettre fin à tout ce calvaire. Malheureusement, le chantier est arrêté. C’est qui est encore plus grave, quand il y a une forte pluie, même le cimetière est inondé », témoigne notre interlocuteur.

Souleymane Keïta habitant du quartier Hafia1 pointe l'incivisme de certains citoyens de son quartier, qui selon lui, provoque des inondations.

« Il y a aussi le manque de civisme des citoyens. Le caniveau qui est là n’est pas terminé mais les citoyens ont fini de le remplir des ordures. Hier quand il pleuvait, j’ai vu des gens sortir des sacs remplis d’ordures et les jetaient dans les caniveaux. En partie, les citoyens de cette zone sont responsables de ce qui les arrive. Il y a même des bois qu’on a coupé et jeté dans le caniveau. Ce sont ces bois qui ont bloqué le passage de l’eau », confie M. Keita.

Abdoulaye Gassama aussi est un citoyen qui habite dans le quartier Hafia1. Avant de demander de l’aide aux autorités, ce citoyen affirme que tant qu’il pleut sa famille et tous ses voisins ne peuvent pas quitter leurs concessions.

« Avec les premières pluies nous sommes déjà inondés. Chez nous, quand il pleut, on ne peut pas sortir de nos concessions. La zone est impraticable. Les travaux de construction des caniveaux sont arrêtés pour le moment, les autorités du quartier sont venus nous sensibiliser en nous disant de prendre soins des enfants pour ne pas qu’ils soient exposés au danger qui est là. Mais pratiquement c’est leur lieu de loisir. Nous demandons aux autorités de nous aider à avoir de bons caniveaux capables de drainer les eaux de ruissellement pour qu’on puisse bien vivre pendant la saison des pluies », a alerté Abdoulaye Gassama.

Alia Touré quant à lui plaide pour la finalisation des travaux de construction des caniveaux d'évacuation dans son quartier. Selon ce citoyen, la réalisation des caniveaux permettra d’éviter des inondations à Hafia1.

« Quand il pleut ici, l’eau rentre dans beaucoup des concessions. Les caniveaux qui se trouvent dans le quartier sont tous ouverts et remplis d’eau et d’ordures. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide afin qu’on puisse finaliser la réalisation des caniveaux qui sont dans le quartier. Avec la réalisation des caniveaux, nous pourrons canaliser l’eau tout en évitant les inondations », a aussi expliqué cet habitant.

Faut-il signaler qu’à part Hafia1, plusieurs autres quartiers de la capitale Conakry se trouvent dans des zones à haut risque d’inondations pendant cette saison hivernale. Si rien n'est fait, les habitants des quartiers Dabondy, Bonfi, Dixinn Bora, Gbéssia, Tannerie, Entag… risquent d’être surpris par des inondations durant les prochains mois.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023