Alpha Condé : "Nous allons faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest…"

CONAKRY-Le Président de la République a promis, dimanche 20 juin 21, de faire de la Guinée "le grenier de l'Afrique de l'Ouest".

Alpha Condé a tenu cette promesse au palais du peuple alors qu'il présidait une cérémonie de remise de tracteurs offerts par la société turque Albayrack, détentrice d'une concession au Port Autonome de Conakry.

"La coopération avec la Turquie est importante, notre amitié avec ce pays est profonde", a lancé le Chef de l'Etat remerciant Recep Tayyep Erdogan, qui, a-t-il dit a favorisé la venue d'hommes d'affaires turcs en Guinée.

"Nous sommes contents de ce début de collaboration. Nous sommes certains que nous allons faire de la Guinée, le grenier de l'Afrique de l'Ouest, comme l'avait destiné la colonisation française. Ça dépend de nous, de nous rendre non seulement autosuffisants, mais aussi de devenir exportateurs.

Nous devons transformer notre économie, produire tout ce que nous consommons afin d'économiser les devises et exporter au maximum nos produits.

Nous avons décidé, qu'en plus de soutenir les paysans traditionnels, de faire des domaines de 5 à 10.000 hectares avec des partenaires, qui feront des aménagements, permettant de doubler la production, faire deux culture par an et permettre aux paysans d'avoir accès à la culture moderne", a-t-il ajouté.

A suivre…

