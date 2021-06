Exclusif-Fermeture des frontières: Conakry "recardre" Sissoko Embalo…

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen a "recadré" le Président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui, lors du sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO, ce samedi 19 juin à Accra, a jeté l'opprobre sur l'accord de Défense signé entre la Guinée et le Sénégal, ouvrant la voie de la réouverture des frontières entre les deux pays.

Le dirigeant Bissau Guinéen, s'est notamment ligué contre son homologue Guinéen, le Président Alpha Condé, qui selon lui, n'avait pas le droit de fermer les frontières communes avec ses voisins du Sénégal, de la Sierra Léone et de la Guinée Bissau.

"Il n'y a pas de guerre entre le Sénégal et la Guinée… nous devons dire la vérité au président Alpha (Condé) . Il n'avait pas le droit de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée Bissau et la Sierra Léone. Je n'enverrai jamais des ministres pour signer ces types d'accord", a-t-il martelé.

Une réaction inattendue tombée comme un cheveu dans la soupe des débats. Nana Akufo-addo, le président du Ghana (hôte du sommet) et maître de la cérémonie lui a aussitôt retiré la parole. Cet épisode a été amplement commenté.

Interrogé samedi soir par votre quotidien en ligne, le porte-parole du Gouvernement guinéen a mis les points sur les "I". Tibou Kamara souligne que la Guinée a fermé ses frontières avec certains Etats, à cause de menaces et de risques liés à la sécurité nationale. Il précise que cette mesure durera aussi longtemps que nécessaire.

"Nous ne sommes pas responsables de la politique d'autres pays ou des décisions et choix de leurs Chefs d'Etat. La Guinée a fermé ses frontières avec certains Etats, à cause de menaces et de risques liés à la sécurité nationale. Tant que les conditions de la confiance ne seront pas rétablies, qu'il n'y aura pas de garantie par rapport à l'intégrité de notre pays et la sécurité de nos concitoyens, en toute responsabilité, nous en tirerons toutes les conséquences et aussi longtemps qu'il faudra..", a précisé le ministre d’État Tibou Kamara, porte-parole du Gouvernement guinéen.

