Brouille entre Conakry et Bissau : Ce que demande la Cedeao...

ACCRA-La brouille autour des frontières entre Conakry et Bissau interpelle la CEDEAO (communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest).

Ce samedi 19 juin, lors du sommet d'Accra la fermeture des frontières, a été l'un des sujets dominant.

Au cours de cette rencontre de haut niveau, la Conférence des chefs d'Etat a félicité la République de Guinée et la République de Sierra Leone pour la réouverture de leur frontière.

Elle s'est également félicitée de l’esprit de solidarité et d’ouverture qui a conduit, lors du Sommet, à la signature de l’Accord de Coopération Militaire et Technique entre les Républiques du Sénégal et de Guinée, posant ainsi les bases de la réouverture imminente de leurs frontières.

Si l'instance sous-régionale se réjouit de ces deux avancées, elle encourage la Guinée et de Guinée Bissau à œuvrer ensemble pour parvenir à la réouverture de leur frontière.

"La CEDEAO se tient aux côtés des pays concernés pour les accompagner dans leurs efforts", précise le communiqué final consulté par Africaguinee.com.