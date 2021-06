Urgent : Alpha Condé et Macky Sall signent un important accord de coopération…

ACCRA- C'est un moment historique longtemps attendu ! Alpha Condé et Macky Sall ont signé un important accord ce samedi 19 juin 2021, à Accra en marge de l'ouverture du sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO.

Les deux chefs d'Etat ont signé un protocole d'accord de coopération militaire et technique entre la République du Sénégal et la République de Guinée, sous les regards de leurs pairs.

Cet évènement historique a été modéré par Nana Akufo Addo, président en exercice de la conférence des Chefs d'Etat de la CEDEAO.

C'est le président du Ghana en personne qui a facilité le rapprochement entre Alpha Condé et Macky Sall. Le résultat de sa médiation a abouti à la signature de cet important mémorandum, qui débouchera certainement à l'ouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal, fermée depuis septembre 2020.

Le Ghanéen a félicité les deux chefs d'Etat qui ont accepté d'enclencher ce processus de dialogue.

Nous y reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112