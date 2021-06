Grenade et Madic sortent de prison : "le Pr Alpha Condé nous a montré qu'il est le père de Nation"

CONAKRY-Une nouvelle page se tourne, une autre s'ouvre pour le jeune Boubacar Diallo "Grenade" et Mamadi Condé "Madic 100 frontières"!

Graciés ce vendredi 18 juin 21 par le Chef de l'Etat, ces "anciens militants" de de l'UFDG qui purgeaient des peines allant de 10 ans de prison dont cinq ans de sûreté et 1 an sont sortis de la maison centrale ce samedi 19 juin 2021. Ils sont désormais libres.

Moment émouvant pour ces anciens détenus politiques et leurs proches. Dans ses premiers mots, Boubacar Diallo a exprimé un message de reconnaissance à l'endroit du Chef de l'Etat ainsi qu'à sa famille et ses avocats.

"Je remercie mes parents, mes camarades, mes concitoyens qui se sont sacrifiés jour et nuit pour nous soutenir. Je remercie mes avocats, maitre Beavogui et ses confrères maitre Traoré. Je remercie le Chef de l'Etat qui nous a fait comprendre qu'il est conscient, il nous a prouvé qu'il est le papa de nation. Je remercie le ministre de la Justice, garde des sceaux et l'administration pénitentiaire ", a-t-il déclaré.

A suivre…

Depuis la maison centrale Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com