Des opposants graciés par Alpha Condé : le parti de Cellou Dalein réagit…

CONAKRY- L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), dirigée par Cellou Dalein Diallo, a réagi suite à la grâce présidentielle accordée à deux militants de l'opposition, vendredi 18 juin 21, par le Président Alpha Condé.

La principale formation politique de l'opposition se dit heureuse de la libération de Madic 100 frontières et de Grenade, mais elle considère que ce sont des innocents qui avaient été arbitrairement arrêtés puis condamnés.

"La grâce présidentielle a été accordée à des gens arbitrairement arrêtés. Ceci dit, quand on vous arrête arbitrairement, qu'on vous emprisonne, quand on vous libère, c'est tout à fait normal. Nous sommes heureux qu'ils soient libérés, mais nous considérons jusqu'à présent qu'ils ne sont responsables de rien du tout. Ils n'ont absolument rien fait, ce sont des innocents qu'on a arrêté et qu'on a emprisonné et ce sont des innocents qu'on a libéré", a réagi ce samedi 19 juin 2021, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG.

A suivre…

Bah Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113