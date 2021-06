Cas Thiâ'nghel/ Bah Oury a-t-il passé "l'éponge" ? L'opposant tranche…

CONAKRY-Longtemps opposé à Souleymane Bah dit Thiâ'ghel, à cause de la tournure dramatique qu'avait prise la rivalité qui minait le sommet de l'UFDG en 2016, Bah Oury a décidé de passer l'éponge. L'opposant l'a confié ce vendredi 18 juin 2021, à un journaliste d'Africaguinee.com, dans une interview à paraître prochainement.

"Je remercie Dieu d'être encore en vie et d'avoir la tête haute malgré tout ce qui s'est passé. Je souhaite bon retour à M. Thiâ'nghel au bercail. Je n'ai aucune dent contre qui que ce soit. Ce qui est important, en des circonstances particulières, que la vraie justice puisse se faire.

Mais aujourd'hui, le plus important pour c'est de regarder vers l'avenir pour participer à construire un pays havre de paix et de réconciliation pour sortir des impasses dans lesquelles on a été plongée. C'est mon souhait. Je souhaite bon retour à monsieur Thiâ'ghel dans son foyer, je lui souhaite de se reconstruire dans de meilleures conditions, dans l'intérêt de sa personne et de sa famille", a déclaré Ba Oury.

Thiâ'nguel avait été inculpé de "complicité d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat", dans l'affaire Mohamed Koula Diallo, tué froidement d'une balle aux alentours du siège de l'UFDG en 2016. Jusqu'à présent, le meurtrier de notre confrère n'est pas retrouvé.

Cette affaire avait poussé Souleymane Bah « Thiâ'nguel » à l'exil. Rentré il y a quelques jours, il a annoncé son retrait de la politique.

A suivre…

