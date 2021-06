Plus de 200 000 Entrepreneurs Africains originaires de 54 pays africains formés par la Fondation Tony Elumelu

Lagos, le 15 juin 2021 : La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique en Afrique qui autonomise les jeunes entrepreneurs africains des 54 pays africains, a achevé avec succès la formation plus de 200 000 entrepreneurs aux compétences de base en gestion d'entreprise dans le cadre de son programme d'entrepreneuriat TEF 2021.

La formation en gestion d'entreprise a été dispensée exclusivement sur TEFConnect, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation qui fournit un programme de renforcement des capacités, des conseils et des réseaux commerciaux à plus d'un million d'Africains.

La formation en gestion d'entreprise du programme d'entrepreneuriat de la TEF donne aux entrepreneurs les compétences essentielles nécessaires pour lancer et gérer leurs affaires à un stade précoce de la croissance. Avec un programme unique qui englobe des sujets sur le lancement de votre entreprise, la gestion et les principes fondamentaux de l’entreprise, le leadership et la croissance de l’entreprise, la sélection et la constitution d’une équipe, entre autres, les entrepreneurs sont efficacement outillés pour impulser de la croissance à une entreprise, ainsi que la rentabilité et un succès durable.

Les apprenants ont été invités à des séances d'information hebdomadaires, dans le cadre de la formation, pour répondre aux préoccupations pertinentes et partager les mises à jour essentielles du programme. Tous les entrepreneurs ont reçu un soutien actif auprès de coachs et de mentors qui ont fourni des conseils techniques, des conseils et une interaction individuelle tout au long de la durée du programme de formation.

La formation, qui est l'un des 7 piliers du programme d'entrepreneuriat de la TEF, a été dispensée dans les langues officielles africaines, notamment l'anglais, le français, le portugais et l'arabe, et plus de 40 pour cent des participants formés étaient des femmes.

S'exprimant sur cette étape importante, Ifeyinwa Ugochukwu, PDG de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré : « Chaque année, notre engagement à transformer l'Afrique est encore renforcé par la passion, la résilience et le talent des entrepreneurs de haute facture qui intègrent notre programme phare. Notre programme offre une opportunité holistique aux entrepreneurs d'apprendre, de grandir et de contribuer au développement de leurs communautés.

Et la PDG de la TEF d'ajouter : « En outre, cela témoigne de l'empressement et de la volonté des entrepreneurs africains de toute l'Afrique de se rendre disponibles pour transformer le continent pour de bon. Je tiens à féliciter ces entrepreneurs pour leur discipline, leur dévouement et leur travail acharné tout au long de la formation et je me réjouie d'avance de l'immense impact de leurs entreprises dans divers secteurs en Afrique. Nous demeurons résolus à donner aux entrepreneurs africains les ressources et le soutien nécessaires qui garantiront que leurs entreprises peuvent évoluer et conduire un changement durable sur le continent ».

La formation à l'entrepreneuriat TEF est immédiatement suivie d'un processus d'examen du plan d'affaires pour chaque entrepreneur. Les entrepreneurs les plus performants participent ensuite à la phase de lancement du programme, après quoi les entrepreneurs qui réussissent reçoivent un capital d'amorçage non remboursable de 5 000 USD chacun.

La principale organisation philanthropique africaine espère également former et autonomiser des milliers d'autres à travers le continent africain dans le cadre de son engagement à catalyser la croissance économique, à lutter contre la pauvreté et à assurer la création d'emplois.

En 2020, la Fondation Tony Elumelu a célébré ses dix ans d'impact, ayant autonomisé et financé près de 10 000 entrepreneurs africains originaires de 54 pays africains dans le cadre de son programme d'entrepreneuriat TEF d'un montant de 100 millions de dollars américains. La Fondation Tony Elumelu s'inspire de la philosophie économique de Tony Elumelu de l'africapitalisme, qui positionne le secteur privé, et surtout les entrepreneurs, comme principal catalyseur du développement social et économique à long terme du continent africain.

Pour en savoir plus sur la Fondation Tony Elumelu, veuillez visiter le site TonyElumeluFoundation.org; et pour bénéficier de la formation commerciale gratuite de la Fondation, veuillez visiter TEFConnect.com.