Journée de l’enfant africain : UBA Guinée offre 600 livres au collège "Château d'eau" et au "lycée 02 octobre" de Kaloum

CONAKRY-A l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant africain, la Fondation UBA a fait ce mercredi, 16 juin 2021, un don de 600 livres aux élèves du collège ‘’Château d’eau’’ et du lycée 02 Octobre, situés dans la commune de Kaloum, a constaté Afriacguinee.com.

Ce geste de la ‘’United Bank for Africa (UBA)’’, vise à promouvoir la lecture chez les élèves guinéens, qui ont perdu le goût de la lecture au profit des réseaux sociaux. Pour Tony Odeigah, Directeur Général de UBA-GUINÉE, les élèves guinéens à l’instar des autres écoliers du monde, sont plus accrochés aux réseaux sociaux qu’aux livres. Selon la première personnalité de cette banque panafricaine, le temps est venu de redonner à la lecture tout son pesant d’or au niveau de l’école guinéenne. D'où le geste de la Banque envers ces écoles.

‘’C’est un privilège en tant que Banque d’être ici avec les élèves au cours de cette journée de l’enfant africain. Les jeunes sont les futurs de demain. C’est pourquoi, la Fondation de la Banque UBA a pris un jour dans l’année pour faire des donations de livres à des écoles. Parce que nous nous sommes rendu compte et avons réalisé que les élèves ne lisent pas de livres. Dans cette ère, nous sommes préoccupés par les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Whatsapp. La culture de la lecture est en train de s’effacer petit à petit. C’est pour cela que la Fondation de la Banque UBA a décidé d’aller faire un projet pour encourager les enfants à lire", a précisé le DG de UBA Guinée.

Aux élèves, il leur a demandé de s'adonner à la lecture sans ménagement. "Je suis vraiment sûr que n’importe qui d’entre vous voudra un jour être Directeur de Banque. Mais, si nous ne cultivons pas la culture de lire, vous n’y arriverez pas. Donc, en tant qu’élèves, je vous encourage à lire un livre par mois. Pas vos manuels scolaires que vous lisez déjà, mais un autre livre que vous lirez. Parce que moi personnellement, c’est mon souhait de voir un ministre sortir de cette école’’, a lancé Tony Odeigah au collège ‘’Château d’eau’’.

Pour sa part, le Directeur Communal de l’éducation de Kaloum, au nom des chefs de ces établissements bénéficiaires a dit toute sa gratitude à l’endroit de la ‘’United Bank for Africa’’qui encourage les élèves à la lecture.

« Je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui à l’occasion de la remise de ce don de livres offert par UBA GUINÉE qui est une institution bancaire panafricaine. Je tiens avant tout, à remercier le Directeur Général de cette institution au nom de mon chef hiérarchique, à travers lui et tous les travailleurs d’UBA pour ce geste ô combien magnanime et salvateur qui fortifie la vision du chef de l’Etat de doter tous les élèves d’un livre’’, s’est félicité Ibrahima Yattara, directeur communal de l’éducation de Kaloum.

Aissatou Diouldé Camara, élève en 9ème Année, qui a épaté par sa lecture les cadres de UBA a, au nom des élèves du collège Château-d’eau remercié les heureux donateurs pour ce geste hautement significatif.

‘’C’est pour moi un honneur et un grand plaisir de m’adresser à vous au nom des élèves, pour vous traduire les sentiments qui les animent à l’occasion de cette cérémonie de remise de cet important lot de livres scolaires qui faciliteront l’épanouissement de nos capacités en matière de lecture. Merci d’avoir choisi notre école pour témoigner de votre volonté d’accompagner la jeunesse et les enseignants de notre pays. Les élèves, les enseignants ainsi que la direction du collège château-d’ eau sont très ravis et très honorés de vous voir ici en ce jour solennel qui fera désormais partie des annales de son histoire. La lecture du livre est essentielle pour le pays et son développement intellectuel et culturel. C’est autant dire que votre geste est important. Je tiens à vous remercier et vous donner l’assurance que la direction de notre école, sous la clairvoyance de son premier responsable, ne ménagera aucun effort pour utiliser à bon escient ces précieux outils’’ a promis la jeune élève qui a bénéficié de l’ouverture d’un compte bancaire au sein de UBA pour la somme de 500.000 gnf.

Après le collège Château d’eau, la délégation de UBA a mis le cap au lycée 02 Octobre. Dans cet autre établissement du centre-ville, Makoly Kourouma, élève en 12ème année Sciences sociales, s’est fait la porte-voix des élèves du 2 octobre.

‘’ Vous ne pourrez imaginer le bonheur et le sentiment qui nous animent ce matin. C’est un geste que nous apprécions et recevons. Ces outils de formation, pour nous, constituent un réel point d’appui pour nous, apprenants. Pour ce geste, le lycée 02 Octobre clame une joie assourdissante qui émerveille son public lecteur. Vous ajoutez à ces apprenants qui, à mon avis, avaient un besoin ardent de livres. L’on sait déjà que le système éducatif guinéen a pour souci majeur l’orientation des apprenants vers la lecture et l’apprentissage des connaissances scientifiques, livresques, techniques et technologiques dans un siècle où les médias fouettent la conscience des jeunes. Nous resterons ouverts à votre banque et à vos appels au nom de tous les bénéficiaires de cette précieuse bienfaisance. Et, merci du fond du cœur’’, a indiqué Makoly Kourouma.

En souvenir aux émeutes de Soweto en 1976 où des centaines d’enfants avaient été massacrés par le régime de l’apartheid lors d’une marche pour leurs droits, l’Union africaine a depuis 1991 retenue cette date comme celle de la journée de l’Enfant Africain.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13