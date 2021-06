Guinée : vers la révocation de plusieurs administrateurs territoriaux…

CONAKRY-De nombreux administrateurs territoriaux sont dans le collimateur du Président de la République.

Alpha Condé vient d'annoncer qu'il va révoquer plusieurs sous-préfets dans les préfectures de Mamou, Fararanah, Mamou, Gaoual, Mandiana. Ces administrateurs territoriaux sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de bois.

"Désormais j’ai pris mes responsabilités. Toute personne fautive en pâtira (…) vous avez vu que j’ai licencié les gardes forestiers. Les sous-préfets qui sont aussi à Mamou, Faranah, Gaoual, Mandiana vont aussi être licenciés. Ensuite nous ferons des enquêtes, s’ils sont fautifs ils iront en prison.

On ne peut pas être sous-préfet ou garde forestier sans être imprégné de ce qui se passe dans la coupe du bois. J’avais dit que je n’ai aucun état d’âme et aucun parent à privilégier, seule la Guinée et le peuple de Guinée compte pour moi", a averti le Chef de l'Etat.

