« Clé d’Or » du Miracle de l’Orient dédié au 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois

Le 1er juillet 2021, le Parti communiste chinois fêtera son 100e anniversaire. Au cours des 100 dernières années, le monde a vu deux aspects complètement différents de la Chine. Au début du 20e siècle, la Chine, embourbée dans une société semi-coloniale et semi-féodale, a souffert de guerres successives et a été réduite à un pays en ruine. Aujourd’hui, la Chine est en voie d’accomplir des bonds prodigieux, passant d’une nation qui s’est relevée à une nation riche, puis à une nation puissante. Ayant créé un miracle en matière de développement jamais vu dans l’histoire de l’humanité, la Chine se dresse en Orient avec un nouveau visage. Quels sont les arcanes derrière ces changements prodigieux ? J’aimerais les explorer avec nos amis lecteurs.

Poursuivre la juste voie. L’orientation indique la voie à suivre, et le destin dépend de la voie choisie. Depuis les temps modernes, un grand nombre de personnes aux idéaux élevés en Chine ont essayé diverses doctrines et tendances idéologiques, mais n’ont pas réussi à résoudre les problèmes de l’avenir et du sort du pays. Le Parti communiste chinois a veillé à combiner les principes de base du marxisme avec les réalités chinoises et à intégrer de manière organique l’exploration de la juste voie, le développement des théories scientifiques et l’établissement d’un système efficace, mettant en place un système caractérisé par une coordination et une interaction entre les domaines économique, politique, culturel, social, écologique, militaire et diplomatique, et frayant la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, adaptée aux conditions nationales. Cette voie a conduit la Chine à accomplir des réalisations remarquables et a ouvert de belles perspectives au développement et au progrès de la Chine. La pratique a prouvé que la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises est la seule voie à suivre pour réaliser la modernisation socialiste de la Chine et pour créer une vie meilleure pour le peuple. La Chine avancera vaillamment et sans relâche dans cette juste voie menant à la réalisation du rêve du renouveau.

Placer le peuple au-dessus de tout. Les communistes chinois ont pour objectif fondamental de servir le peuple de tout son cœur. Qu’il s’engage dans la révolution, le développement national ou la réforme, le Parti communiste chinois a pour but de satisfaire l’aspiration croissante de la population à une vie meilleure et d’accroître continuellement le bien-être général. Après des efforts sans relâche, les conditions de vie du peuple chinois se sont considérablement améliorées et la situation en matière d’emploi, de revenu, d’éducation, de soins médicaux et de bien-être du troisième âge s’est constamment améliorée. Faisant sortir toutes les populations rurales démunies de la pauvreté définie selon les normes en vigueur, la Chine a réalisé avec dix ans d’avance l’objectif de réduction de la pauvreté du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ces dernières années, les sondages menés par de nombreux instituts de sondage internationaux ont montré que plus de 90 % des Chinois ont confiance dans le gouvernement chinois et que les Chinois ont toujours un plus grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité.

Appliquer fermement la politique de réforme et d’ouverture. L’ouverture conduit au progrès et la fermeture mène au retard. En 1978, la Chine a inauguré le grand processus de réforme et d’ouverture. Sur le plan intérieur, elle a mis pleinement en valeur ses atouts, élaboré des plans de développement en fonction des conditions locales, concentré ses efforts sur le développement économique et favorisé un développement global. Sur le plan international, elle a pris l’initiative de s’adapter à la tendance de la mondialisation, mis à niveau les concepts de développement, perfectionné les lois et réglementations, mis en place des politiques préférentielles et participé activement à divers types de coopération internationale. Aujourd’hui, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale, le plus grand pays industriel et le plus grand pays en termes de commerce des biens. Au fil des ans, la Chine a contribué pour plus de 30% à la croissance économique mondiale. Face à la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, la Chine a mené de front la lutte contre l’épidémie et la poursuite du développement économique et social. La Chine, le premier à maîtriser l’épidémie, à reprendre le travail et la production et à renouer avec une croissance économique positive, continue de servir de stabilisateur et de locomotive principaux pour la croissance économique mondiale. La pratique a prouvé que la réforme et l’ouverture sont la clé pour décider du destin de la Chine contemporaine, ainsi que la clé pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Comme le Président XI Jinping l’a souligné : « La porte de la Chine ne se refermera pas, mais s’ouvrira toujours plus grande. »

Poursuivre résolument un développement pacifique. Le Parti communiste chinois est un parti politique qui travaille à apporter le bonheur au peuple chinois et à lutter pour le progrès de l’humanité. De la proposition des cinq principes de coexistence pacifique à l’inscription de l’adhésion à la voie d’un développement pacifique dans la Constitution de la République Populaire de Chine et les Statuts du Parti communiste chinois, de la mise en œuvre d’une stratégie d’ouverture gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique à la promotion de la construction d’un nouveau type de relations internationales, de l’aide désintéressée accordée depuis longtemps aux pays en développement à la plus grande opération d’aide humanitaire d’urgence dans l’histoire de la République populaire de Chine menée depuis le début de la pandémie de Covid-19, de l’initiative de la construction conjointe de « la Ceinture et la Route » à la promotion la construction d’une communauté de destin pour l’humanité... Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine est déterminée à être un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l’ordre international.

Le Parti communiste chinois a uni et conduit le peuple chinois à remporter un énorme succès, ce qui prouve pleinement qu’il n’y a ni modèle de développement universellement applicable dans le monde, ni voie de développement immuable. Pour un pays, trouver une voie adaptée à ses propres conditions nationales est la clé pour réaliser son développement. La Chine n’« importe » pas de modèles étrangers, ni n’« exporte » son propre modèle, ni ne demandera à d’autres pays de « copier » les pratiques de la Chine. Le Parti communiste chinois, toujours attaché à l’ouverture et prêt à embrasser les plus vastes horizons, est disposé à établir, sur la base de l’exploration d’un nouveau type de relations internationales, un nouveau type de relations entre partis politiques, caractérisé par la recherche d’un terrain d’entente par-delà les divergences, le respect mutuel, l’apprentissage mutuel et l’inspiration réciproque, à construire un réseau international d’échanges et de coopération entre partis politiques sous diverses formes et à différents niveaux, à partager des expériences en matière de gouvernance de l’Etat, à mener des échanges et des dialogues entre civilisations, à renforcer la confiance stratégique mutuelle, et à travailler avec les peuples du reste du monde pour promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité et pour créer un avenir plus radieux pour la société humaine.

HUANG Wei,

Ambassadeur de Chine en Guinée