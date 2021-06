Washington : Joe Biden "choisit" son nouvel ambassadeur en Guinée

WASHINGTON-La maison blanche a annoncé, mardi 15 juin 2021, que le Président américain nommera un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République de Guinée et en Gambie, qui aura pour résidence Conakry, a appris fricaguinee.com.

Troy Damian Fitrell, sera le nouveau diplomate américain en Guinée. Depuis la mort de Simon Henshaw l'an dernier (9 juin 2020, ndlr) l'intérim était assuré par le chargé d'affaire Steven Koutis. Le nouvel ambasadeur a une carrière très riche et connait bien l'Afrique de l'Ouest.

Selon la maison blanche, M. Troy Fitrell, est membre du "Senior Foreign Service", classe de conseiller. Il est le directeur du Bureau des affaires de l'Afrique de l'Ouest au Département d'État. Dans sa carrière, il a été chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis en Éthiopie et à Maurice, directeur adjoint du bureau des affaires d'Afrique australe du département et directeur adjoint du bureau de la coopération en matière de sécurité internationale au bureau des affaires politico-militaires.

Le prochain diplomate américain en Guinée a été conseiller principal de l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs d'Afrique, coordonnant la politique américaine sur les questions de sécurité transfrontalières, politiques et économiques dans la région des Grands Lacs.

M. Fitrell a été membre du personnel de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes et officier de surveillance au centre de réduction des risques nucléaires du ministère.

Il a également servi outre-mer aux ambassades des États-Unis au Portugal, au Guatemala, en Zambie, au Ghana et au Danemark. Fitrell a obtenu un BA à l'Université du Maryland et un MS au National War College. Outre l'anglais il parle français, espagnol, portugais, suédois et danois.

Africaguinee.com