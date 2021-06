Retrait de Thiâ'nguel de la politique: Comment réagit le parti de Cellou Dalein?

CONAKRY- L'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient d'enregistrer un nouveau départ et non des moindres. Rentré fraîchement d'exil, Souleymane Bah connu sous le nom de Soulay Thiâ'nguel, communicant aguerri, a annoncé ce mercredi 16 juin qu'il raccroche de tout ce qui est lié à la politique.

"Aujourd’hui au point où j'en suis, la page politique est définitivement tournée chez moi. C'en est fini. Je ne dis pas que je tourne la page de l'UFDG, je tourne la page de la politique ", a-t-il martelé chez nos confrères de Fim Fm.

Comment réagit le Parti de Cellou Dalein Diallo dont il était jusque-là membre ? Avec beaucoup de philosophie. Interrogé par Africaguinee.com, le coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG a indiqué que le Parti comprend la décision de Thiâ'nguel.

"Chaque citoyen a le droit d'adhérer à une association. Ce même droit lui confère d'en sortir. Les statuts et règlements intérieur du parti prévoient les adhésions mais aussi des démissions. Lorsqu'un citoyen décide de démissionner, on doit respecter son choix. Pour nous à l'UFDG, on considère qu'on adhère à notre parti politique par conviction et qu'on part pour des raisons personnelles.

Pour le cas de Thiâ'nguel spécifiquement, il a vécu une histoire particulière. Il a été accusé de meurtre, contraint à l'exil, toutes ses activités socioprofessionnelles sacrifiées, éloigné de sa famille, de ses amis et de tout ce qu'il aime, c'est compliqué. De ce point de vue, nous le comprenons.

Il ne dit pas qu'il a démissionné de l'UFDG, mais il tourne la page de tout ce qui est politique. Il a énuméré ses raisons qu'il faut respecter. Nous le portons dans nos ccœurs et dans nos prières. Que ses projets futurs prospèrent" , a réagi Joachim Milimono.

A suivre…

Africaguinee.com