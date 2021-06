Conflits avec Alpha Condé : Cellou expose ses "griefs" à David Mcllroy…

CONAKRY- Alors qu'il est interdit de sortir du territoire national, l'opposant Cellou Dalein Diallo, -qui a plusieurs de ses proches collaborateurs en prison-, multiplie les rencontres ces derniers temps.

Il a reçu la visite de David Mcllroy, Ambassadeur du Royaume-Uni en Guinee. Le leader de l'UFDG précise que ses échanges avec le diplomate britannique ont été fructueux.

"J’ai pu ainsi lui faire part des conflits qui opposent mon Parti a l’Exécutif et qui tirent leur origine de la violation par ce dernier de la Constitution, des lois de la Republique et des decisions de justice", a précisé le leader de l'UFDG.

L'ancien premier ministre indique que son hôte a réitéré l’attachement de son pays au respect par ses partenaires des droits humains et des regles et principes de l’Etat de droit et de la democratie.

