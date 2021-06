Tibou Kamara précise : « Ce n’est pas le temps de la polémique… »

CONAKRY- Face à la polémique, le Ministre d’État Porte-parole du Gouvernement guinéen a apporté quelques précisions. Tibou Kamara qui est intervenu ce mardi 15 juin 2021 chez nos confrères de « Djoma Médias », a répondu à ceux qui accusent le Président Alpha Condé de n’avoir pas assisté le Général Facinet Touré durant sa petite traversée du désert.

« Nous déplorons la mort de Facinet Touré et le chef de l’État lui-même, a exprimé au nom du Gouvernement, du peuple de Guinée et en son nom propre les condoléances à la famille. Le chef de l’État, lorsque Général Facinet Touré a été malade, a pris les dispositions appropriées, comme il le fait à beaucoup d’autres pour l’évacuer sur le Maroc, où il a séjourné pendant longtemps avec sa famille pour avoir les soins nécessaires », a indiqué le Ministre d’État Tibou Kamara qui rappelle que le moment n’est point propice aux débats stériles suite à la mort ce lundi 14 juin 2021 du Général Facinet Touré qui a été Médiateur de la République.

« Ce n’est pas le temps de la polémique, c’est le temps du recueillement et du deuil. Et pour le respect à la mémoire de l’illustre disparu, c’est extrêmement important. Quelles que soient les circonstances, je pense que chacun surtout en pareille circonstances malheureuse qui est celle de la mort, chacun doit faire preuve de retenue et de calme. Que ce soit un État, que ce soit un chef d’État, chacun a ses limites. Et la volonté d’un chef de l’État également a ses limites et ce serait dommage de limiter la question de la mort à une évacuation qui n’aurait pas eu lieu ou à une assistance dont le défunt n’aurait pas bénéficié », précise à nouveau le Conseiller personnel du Président Alpha Condé.

Saluant la mémoire de l’illustre disparu, Tibou Kamara dira que feu Général Facinet Touré est un patrimoine que tous les guinéens doivent rendre hommage.

« Des chefs d’États, des rois, des personnes nanties, c’est pendant même leur évacuation que la plupart d’entre eux meurt. Donc il ne s’agit pas d’évacuation qui aurait expliqué la mort, il n’y a pas de médicament malheureusement contre la mort. Facinet Touré est le patrimoine de tous les guinéens et à ce titre, l’hommage lui a été rendu par la Nation entière et le chef de l’État lui-même. Le chef de l’État a fait tout ce qu’il a pu faire, tout ce qui a pu être fait l’a été et à temps pour assister le Général Facinet Touré dans la terrible épreuve de la maladie qu’il a traversée », souligne à nouveau Tibou Kamara, le Porte-parole du Gouvernement guinéen.

