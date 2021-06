La confidence de Said Fofana : "Lorsque la Guinée a été victime des agressions rebelles…"

CONAKRY- L'actuel médiateur de la République, Mohamed Said Fofana, a fait un témoignage ce mardi 15 juin 2021, sur le Général Facinet Touré, décédé lundi de suite de maladie à l'âge de 87 ans à Conakry.

"Le Général Facinet est l'un des fils illustre de ce pays. Nous présentons nos condoléances non seulement à sa famille, mais aussi à l'armée guinéenne qu'il a servi loyauté. Nous nous rappelons de lui lorsque la Guinée a été victime des agressions rebelles. Nous savons ce qu'il a fait surtout vers chez nous à Forécaraiah. Nous savons aussi au plan social ce qu'il a fait en matière d'organisation…il a fait instaurer ici des prières quotidiennes à des grands moments de la vie politique de notre pays. Son domicile était le lieu de rassemblement de ceux qui voulaient œuvrer pour la paix dans le pays, derrière le Pr Alpha Condé. Nous en somme témoin. Nous prions Dieu qu'il reçoive son âme en paix, que son exemple inspire d'autres guinéens", a confié l'ancien Premier ministre, venu présenter les condoléances au domicile du défunt.

L'ancien médiateur de la République est décédé hier lundi, des suites de maladies, dans une clinique privée de la capitale. Il était âgé de 87 ans. Témoin de l'histoire contemporaine de la Guinée, le doyen Touré s'est éteint presque dans l'oubli, abandonné presque par l'Etat vis-à-vis duquel, il avait pourtant solllicité de l'aide pour ses soins.

Général Facinet Touré était marié à une femme et père de 5 enfants. Ses proches pleurent un homme honnête. « Mon père a été un homme honnête qui nous disait toujours la vérité et nous aimait tous. Cette disparition est une grande perte pour toute la famille », a témoigné Aboubacar Touré, fils du défunt.

L'Imam Elhadj Mansour Fadiga voisin de Général Faciné Touré se souvient d'un homme affable. « Le général Faciné Touré est mon voisin direct et je suis son imam dans la mosquée et je me souviens de lui d'une bonne personne. Chaque fois qu'on demandait quelque chose dans la mosquée, il donnait toujours sans problème ».

Kalemoudou Yansané ancien député de l'UFDG, témoigne sa tristesse. Selon lui, le défunt était comme un père. « J'ai appris hier le décès du doyen avec beaucoup de tristesse. Le général Facinet Touré a été pour moi comme un père. Je prie Dieu le tout puissant de lui accorder son paradis éternel », a formulé cet homme politique.

Général Facinet Touré sera inhumé ce mercredi 16 juin, à Conakry. En attendant son domicile ne désemplit pas, pour les condoléances d'usage.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com