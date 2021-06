Guinée : Cellou Dalein Diallo marque un "coup"…

CONAKRY-Fragilisé par des restrictions de mouvement, l'emprisonnement de hauts dirigeants de sa formation politique, la fermeture prolongée des bureaux et du siège de son parti, Cellou Dalein Diallo vient de "marquer un coup". Le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient d'enregistrer une nouvelle adhésion non des moindres.

Samuel Kourouma, haut responsable du parti du Bloc Libéral (BL), le parti de Dr Faya Milimouno vient de poser ses valises au sein de l'UFDG. Ce responsable du BL était le Chargé des affaires électorales au sein désormais de son ex parti.

"Je viens par la présente vous soumettre ma lettre d’adhésion à l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)", a-t-il mentionné dans une lettre adressée à Cellou Dalein Diallo que Afrcaguinee.com a pu consulter. M. Kourouma motive son adhésion par sa volonté de contribuer à la promotion et à la défense de la démocratie et l’État de droit, les droits humains, l’unité nationale.

"Monsieur le President, dans mon combat de militant, j’ai eu l’opportunite de vous côtoyer et j’ai note que vous defendiez avec conviction et constance ces valeurs que nous partageons ; et qu’à cet egard, votre Parti, l’UFDG, n’a jamais accepté de compromissions. Votre Parti reste aujourd’hui une force indomptable, incorruptible et resolument engage pour la consolidation de l’unite nationale et la promotion de la democratie, de l’État de droit et des droits humains.

Compte tenu de ce qui précède et après avoir pris connaissance des Statuts, du Règlement intérieur et du projet de société du Parti, j’ai decide de joindre mes maigres ressources et ma modeste experience à celles des militants et cadres de l’UFDG pour faire triompher dans notre pays les valeurs que nous partageons", a-t-il mentionné.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com