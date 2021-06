Détention de Toumba Diakité : la Cour Suprême a tranché…

CONAKRY- Suspect clef dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, le commandant Toumba Diakité, a été fixé sur son sort ce mardi 15 juin 2021.La Cour Suprême a tranché.

Cette juridiction supérieure de dernier recours, a rejeté toutes les demandes formulées par l'avocat de monsieur Diakité, maître Paul Yomba Kourouma. En clair : L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara reste en détention.

"Ils ont rejeté la demande de la mise en liberté. Ils ont accueilli la requête en la forme puisque les conditions de forme ont été bien réunies, mais pour le fond ils ont rejeté la requête sans autres explications", a confié maitre Paul Yomba Kourourma.

La défense de Toumba Diakité, detenu depuis bientôt six ans, espérait une décision de cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel. Mais ça n'a pas le cas. Pour autant, elle n'entend pas baisser les bras. Maitre Paul Yomba Kourouma a confié à Africaguinee.com qu'il va se tourner vers les juridictions supranationales.

"Nous allons nous tourner maintenant devant la Cour de justice de la CEDEAO aussitôt que possible parce que nos juridictions nationales n'ont pas accepté de dire la vérité. Elles ont constaté qu'il n'y pas eu renouvèlement du mandat (de détention) mais elles n'ont pas voulu tirer les conséquences", regrette l'avocat.

Le commandant Toumba Diakité est inculpé dans le massacre du 28 septembre 2009. Une tragédie au cours de laquelle, plus de 150 civils avaient été tués, plus de cent femmes violées en plein jour, des dizaines de portés disparus et des milliers de blessés, selon les conclusions d'une enquête indépendante menée à l'époque par des experts de l'ONU.

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com