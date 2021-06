La triste histoire de S.L.12 ans, engrossée lors d'un viol par son cousin "Anaconda"...

NZEREKORE-S.L est une élève de la 5ème année dans une école de la commune urbaine de Nzérékoré. Agée seulement de 12 ans, elle a été violée par Laye Condé, alias « Anaconda » qui logeait dans la même concession que sa victime, au quartier Tilépoulou. De ce viol, S.L a contracté une grossesse.

Ce n’est qu’au 4ème mois que les parents de la fillette se sont rendu compte qu’elle avait contracté une grossesse. Elle a accouché d'un garçon ce vendredi 11 juin à l'hôpital régional Nzérékoré.

Votre quotidien en ligne Africaguinee.com avait traité ce dossier en début d'année. Mais à l'époque, nul ne savait que la victime avait contracté une grossesse.

« Le nommé Laye Condé alias Anaconda, est logé dans la même concession que les parents de sa victime. Selon les explications, la petite fille venait de l’école quand Laye l'a intercepté pour l'envoyer acheter de la cigarette. Au retour de cette dernière, il l'a amené dans sa chambre, l'a trimbalé à terre, attaché sa bouche avec un mouchoir et a abusé d’elle. Prise de peur, elle n’a pas informé ses parents. Pour le deuxième cas de viol, la fille venait là aussi de l’école. Elle est allée à l’atelier de sa maman. Lorsqu'elle a eu envie d’aller aux toilettes, elle s’est rendue à la maison. Elle a trouvé Anaconda en train de laver sa moto. Une fois dans la douche, le monsieur l'a rejoint et a abusé d’elle une fois de plus », avait expliqué en début d'année, le capitaine Miche Kolié, chef de brigade de l'Office de Protection des Genres et Mœurs.

Alors qu’on le présentait à la presse le 20 janvier 2021, le présumé violeur qui a reconnu les faits avait juste demandé pardon et tolérance, ignorant que de son acte, devait naître un enfant quelques mois plus tard. « Je reconnais les faits, je demande pardon et tolérance », avait lancé Laye Condé.

Selon nos informations, S.L a accouché d’un garçon à l’hôpital régional de Nzérékoré le vendredi 11 juin 2021. L’information nous été confirmée par Madame Zogbélémou Hélène, présidente de l’ONG humanitaire pour la protection de la femme et de l’enfant, qui suit le dossier. Le bébé et sa mère de 12 ans sont encore à l’hôpital pour suivre des soins, nous apprend-t-on. Pour sa part, Laye Condé alias Anaconda, qui séjourne encore à la prison civile de Nzérékoré, attend son procès.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43