Face aux polémiques, Aliou Bah précise : ‘’Je ne me sens coupable de rien…"

CONAKRY-Cible de vives critiques, notamment sur les réseaux sociaux, le jeune opposant Aliou Bah a apporté des clarifications. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fait l'objet de critiques chez certains partisans de l'opposition, ces dernières 24h.

Dr Fodé Oussou Fofana, Hadja Halimatou, l'épouse de Cellou Dalein Diallo, sont aussi visés par ces reproches pour avoir participé au mariage d’un jeune communicant du parti au pouvoir, Arfamoussaya Macka Diaby.

Alors que le vice-président de l'UFDG préfère ne pas "répondre" bien que la polémique continue d'enfler, Aliou BAH que nous avons interrogé ce lundi 14 juin 2021, a indiqué que le plus important chez lui, c’est le côté humain qu’il partage avec plusieurs entités de la société guinéenne.

‘’On participe tous les jours à des cérémonies sociales (…), ce sont des valeurs que nous avons en partage. C’est celles-là qui nous définissent en réalité. Pour moi, le plus important, c’est le côté humain. J’ai des relations avec beaucoup de personnes et je participe tous les jours à des cérémonies de ce type. Pour le cas particulier de ce mariage, c’est un jeune que j’ai connu depuis très, très longtemps et qui, d’ailleurs m’a toujours fait la courtoisie de participer à toutes les cérémonies de ma famille que je le convie ou pas. Donc on a des liens très profond’’ a clarifié le jeune politicien.

C’est le côté humain qui prévaut avant tout le reste, précise-t-il, soulignant qu'il ne le fait pas pour un intérêt politique ou matériel.

‘’Je me définis d'abord par mon humanisme que je ne justifie pas. Je comprends que les positions se radicalisent de plus en plus. Je fais partie de ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de la gouvernance. Mais j’ai une responsabilité qui m’amène à avoir une certaine hauteur de vue qui ne soit pas qu’à contenter des opinions ou poser des actes pour plaire ou déplaire. Cela ne me correspond pas. Mais après, je comprends que chacun exprime son opinion. Quand on choisit de mener une vie publique, on n’est pas à l’abri des critiques, des observations et des injures’’ a-t-il souligné.

Pour lui, ces critiques n’est pas que guinéen, elles sont universelles. ‘’D’ailleurs ce sont de très bonnes choses parce qu’après, ça vous donne davantage de leçons et de repères. Cela vous permet aussi de connaitre mieux la société dans laquelle vous vivez (…), moi j’ai du respect pour chaque personne qui désire exprimer son opinion sur un acte que je propose ou un propos que je tiens. Je n’ai pas à condamner qui que ce soit et je ne blâme personne. Je ne me sens coupable de rien, je n’ai pas à me justifier. Toujours est-t-il que, s’il y a une chose à laquelle je tiens et à laquelle je n’ai d’explications à donner à quelqu’un, c’est quand j’exprime mon côté humain’’, tranché le leader du MoDel.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 1113