Conakry : les lauréats de l’ISCAE.G organisent leur Assemblée Générale Ordinaire Constitutive

CONAKRY-Les lauréats de l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises en Guinée (ISCAE.G) ont organisé ce samedi 12 juin, leur Assemblée Générale Ordinaire Constitutive pour la validation et l’approbation des statuts et règlement intérieur de leur association dénommée "Association des Lauréats de l’ISCAE.Guinée en abrégé ALISCAE.G".

L’évènement qui s’est déroulé dans l’amphithéâtre dudit institut a rassemblé des centaines d'étudiants présents sur place et sur la plateforme Zoom. Il faut noter que les lauréats de cette grande école de commerce se trouvent un peu partout dans le monde.

Durant plusieurs heures, dans une ambiance studieuse et cordiale, les participants ont échangé sur le projet de Statuts et règlement intérieur de l’association. Des amendements ont été apportés et validés par l’assistance. Au cours de cette lecture, des échanges importants ont intervenu suivis de votes afin de déterminer le statut des articles.

« Nous avons décidé d’organiser cette assemblée générale constitutive pour redynamiser la structure qui existe maintenant depuis plusieurs années. Etant lauréats de cette école, il est important pour nous d’être présents dans la vie de l’école pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. », a déclaré Mamady Camara, lauréat de la troisième promotion de l’ISCAE.G et actuel Responsable Commercial Business to Business à Star Oil Guinée.

« Cette date marque un grand jour pour notre institution avec la naissance effective de l’ALISCAE.G. J’en suis particulièrement heureux parce que les grands résultats sont généralement la somme des efforts d’un groupe fort. Je vous rappelle que l’objectif de l’Alumni est entre autres de garder le contact et d’encourager les échanges entres les anciens tant en Guinée qu’à l’étranger, mais aussi avec les étudiants. Cela permettra aux adhérents d’élargir leurs réseaux professionnels et personnels.

Un point que j’attends particulièrement de cette association est de pouvoir influer sur la vie de l’Institut lui-même. En observant les plus grandes institutions scolaires du monde, on remarque toute suite un impact majeur des anciens qui y sont instituteurs et même gestionnaires (Directeurs) de leur établissement. Ceci permet de donner une suite logique à l’éducation d’excellence qu’ils ont reçue. Nous pouvons le réussir avec l’ISCAE.G. » a déclaré Mohamed Deen Touré, lauréat de la troisième promotion de l’ISCAE.G et actuel Contrôleur Financier de Nestlé - Ghana.

« L’objectif de la redynamisation de cette association est de faire la promotion de l’ISCAE.G, fédérer tous ses anciens étudiants, faire la promotion de ceux qui sont diplômés sans emploi auprès des entreprises locales et même internationales.

L’association existe depuis 2009 mais sans véritable personnalité juridique. Il s’agit donc de formaliser l’association dont l’objectif est de promouvoir cette excellente école et ses lauréats. Beaucoup de cadres du secteur privé sont sortis de cette école et aujourd’hui ils font la fierté de nombreuses organisations en y occupant des d’importants postes de responsabilité aussi bien en Guinée qu’à l’étranger. L’objectif est donc de promouvoir l’association et ouvrir une bonne porte de sortie aux futurs diplômés dans le cadre de leur future insertion professionnelle. Augmenter le niveau d’employabilité des étudiants et améliorer la formation car elle est très évolutive demeurent des objectifs stratégiques de notre association », a précisé pour sa part Moudatou Bah, lauréate de la deuxième promotion de l’ISCAE.G et cadre dans la société minière Global Alumina Corporation « GAC ».

De son côté, Lamarana Barry, président de séance de cette assemblée ordinaire constitutive du bureau des lauréats de l'Institut Supérieur de Commerce et d'administration des entreprises en Guinée, a rappelé les véritables motifs qui les ont poussés à redynamiser cette association.

« Les difficultés rencontrées par les étudiants ces dernières années nous ont poussé à nous remobiliser afin de jouer notre rôle d’anciens pour amener la direction générale, le conseil d’administration et les différents partenaires à mieux tenir compte des problématiques soulevées par le contexte et les évolutions de l’environnement ainsi que la reconfiguration du marché de l’emploi. Nous sommes aujourd’hui des acteurs du secteur privé et connaissons parfaitement les problématiques soulevées par le marché de l’emploi. Les offres de formation ne sont plus très adaptées et seul un partenariat Ecole –entreprise fort permettrait de maintenir l’attractivité qu’a connue cette école à ces débuts. Il faut donc réformer cette association, fédérer les lauréats qui sont dans la vie active et qui constituent un pont naturel entre l’école et les entreprises.

L'autre objectif consiste à faire des propositions sur le plan didactique, organisationnel tout offrant notre support, nos expériences et notre temps aux étudiants actuels afin de mieux préparer ces derniers à la vie active. Dans toutes les grandes écoles du monde vous avez un réseau d’anciens qui joue un rôle fondamental dans la recherche de stages et dans l’insertion professionnelle. Bref, nous allons œuvrer de nouveau afin de permettre à cette école qui a eu un très bon élan au départ de continuer de jouer son rôle moteur de formateur managers pour l’économie Guinéenne », a détaillé M. Lamarana Barry, lauréat de la première promotion de l’ISCAE.G et actuel Directeur Général Adjoint de la Banque Islamique de Guinée (BIG).

Dans deux semaines, si tout se passe comme prévu, l’élection du bureau exécutif de l’association des lauréats de l'Institut Supérieur de Commerce et d'administration des entreprises (l’ISCAE.G) aura lieu dans l’enceinte dudit institut.

Depuis son ouverture officielle en 2002, l’Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises en Guinée totalise dix-neuf promotions à son actif avec plus de 600 lauréats. Nombreux de ces diplômés occupent aujourd'hui d’importants postes de responsabilité dans les plus grandes entreprises du pays et de la sous-région.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28