Relance des unités industrielles : Tibou Kamara précise…

CONAKRY-Le ministre d'Etat, ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises, a apporté des précisions sur la reprise et la relance des anciennes unités industrielles, laissées par le premier régime. Tibou Kamara a détaillé le plan.

« On a amorcé depuis longtemps, le retour des unités industrielles dans le portefeuille de l’Etat. D’ailleurs, certaines d’entre elles ont trouvé des preneurs, la dernière convention que j’ai signée, c’est avec un promoteur qui reprend l’usine d’outillage agricole de Mamou. Pour les autres unités industrielles, soit, elles sont reprises, soit des discussions sont en cours pour les reprendre.

Parce qu’en plus des nouvelles industries, nous voulons reconstituer le fleuron industriel qu’on a connu dans le passé. Pour le moment, il ne constitue qu’un loin souvenir parce que les universités industrielles dont il s’agit, ne le sont plus. En fait, il n’y a que les domaines que nous nous appelons les friches industrielles. ça veut dire qu’il n’en reste rien » a indiqué le ministre de l’industrie et des PME.

D’après Tibou Kamara, dans l’état actuel, ceux qui veulent reprendre ces anciennes unités industrielles, vont devoir partir à zéro, car n’ayant pratiquement à hériter.

« Ceux qui veulent les reprendre vont recommencer l’investissement à zéro, ils n’héritent pratiquement de rien en terme d’équipements, d’investissement si ce n’est les domaines laissés par les anciennes unités industrielles. Et ce processus de reprise des anciennes unités est un projet phare du ministère dans lequel nous nous nous investissons pleinement » a-t-il expliqué.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28